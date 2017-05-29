Dolu dolu şampiyon Beşiktaş

Birbirinden zorlu karşılaşmalar oynamasına rağmen güzel bir futbol sergileyerek şampiyon oldu Beşiktaş. Canı gönülden tebrik ederim

Şu gün itibariyle bakıyoruz, Beşiktaş ligimizde en çok maç oynayan takım...

Lyon maçları, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli, Benfica, Kiev maçları. Sert karşılaşmalar oynamış olmalarına rağmen dolu dolu bir futbol oynayarak şampiyonluğu kazandılar. Bir tek G.Saray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemin ikinci sezonundan itibaren Galatasaray yeni sezonlara net favori başladı. O günden bu yana en net favori olarak sezona başlayan takım bu sezonki Beşiktaş'tır. Bu yüzden şampiyon olmak zordur ama bu Beşiktaş'ın şampiyonluğu kolaydır.

Favorilerdi, bekliyorduk. Ağustos sonlarında Beşiktaş'ın ciddi avantajlı olduğunu, büyük bir güven verdiğini söylemiştik. Sağ taraftaki hücum eksikliğini Gökhan'la kapattılar. Çok akıllı bir hamle. Solda Caner-Adriano ikilisini buldular.

Quaresma dolu dolu oynadı, Talisca'nın gelişi de önemliydi. Övgüyü fazlasıyla hak ediyor.



Beşiktaş'ı seçer izlerim

Şenol Güneş ve ekibi hak ettiği, saygı duyulacak bir şampiyonluk elde etti. Canı gönülden tebrik ederim. Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon çok iyi işlere imza atmasını diliyorum. Hocasıyla da 2'de 2 yaptı. 88. dakikada kenarda gördüğümüz Şenol Güneş, uyarıyor oyuncularını hâlâ.

Başarıya aç, doymuyor. Oyuncuları ayrı ayrı kutlamak gerek. Oyuncular antrenman ciddiyeti, disiplin ve antrenör ilişkileriyle dolu dolu oynayarak kazandılar. İyi futbolculardan kurulu bir ekip. Hem kalite, hem de sistem olduğu zaman mutlu sona ulaşırsınız. Üçüncü yıldız da elbette prestij önemli olarak...

Ne kadar övsek azdır Beşiktaş'ı. Her maçı keyif dolu. Fenerbahçeliyim, Galatasaray da büyük kulüp ama futboldan keyif almak istiyorsam ben 9 tane ekranım olsa Beşiktaş'ı seçer izlerim. Atletico Madrid de büyük takımdır ama Barcelona'nın oyunu başkadır, bunun gibi...



KÖTÜ BULAMAYIZ

Oğuzhan'ı bu takımda farklı bir yere koyuyorum. Tolgay'a da baktım, Şenol hoca "Ben bırakmam" der.

Quaresma ve Babel iyi performans sergilediler. Kötü arasak neredeyse bulamayız. Teknik olarak ne düşünüyorsanız hepsi var. Yeni jenerasyon çocuklar Beşiktaş'a sempati duyarlar. Taraftar böyle kazanılır.