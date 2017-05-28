Böyle saçma düzen olmaz
Başakşehir’in hala şampiyonluk şansı varken, Gaziantep maçında Beşiktaş’a 27 bin bilet verildi. Artık deplasmanda yüzde 5 kuralını uygulatamazsınız.
Öncelikle Beşiktaş'ı canı gönülden kutlarım. Muhtemelen şampiyonluk turunu atacaklar, bugün de zevkle izleyeceğiz. Fakat Kulüpler Birliği bombayı aldı eline iki kararla...
Bugün Başakşehir'in hala şampiyonluk şansı var mı? Var. Peki nasıl oluyor da 27 bin bilet veriyorsunuz Beşiktaş'a Gaziantespor maçında?
Gaziantep'in iddiasının olmaması değil ki mesele. Kanaatle olsa bence de Beşiktaş şampiyon, hepsini verin. Matematiksel olarak böyle değil ama... Bombayı koydunuz gelecek sezonların kucağına.
Yüzde 5 uygulaması varsa herkes deler artık bunu. Kafasına göre ayarlayan alır bileti. Önümüzdeki yıl yaşayıp göreceğiz bu tartışmaları.
Milli Takımımız her şeyin önünde...
Makedonya'yla maç alıyorsunuz Pazartesi'ye... Ligimiz daha geç bitiyor. 4'ünde kupa finali var, 5'inde milli maç var. Hazırlık olarak rakip doğru da Perşembe günü maç varken Galatasaray ile Fenerbahçe'nin durumu ne olacak?
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin üçüncülük çekişmesi nedeniyle Cumartesi mecburen oynatacaksın.
Bu tamam, peki Konyaspor Pazar oynamak varken önce oynuyor yorgun yorgun... Böyle program olur mu? Makedonya maçı alınmasa kupa ile birlikte fikstürü ayarlardın belki. O zaman Makedonya maçını daha önce al, kupayı belki bir gün önce alırdın haber vererek...
Adaletsizlik yaratmak için uğraşıyoruz resmen, inanılır gibi değil.
Bu maç trafiğinde TFF ve Kulüpler Birliği'ni tebrik ediyorum. İsteyene maç, isteyene bilet... Saçma sapan işler. İnsanlarla alay et, daha iyi.
Nasıl bir karar, nasıl oluyor bunlar?
Cuma-Cumartesi bitireceksin, Pazar maç oynayamazsın, Üsküp'te maç var Pazartesi... Sorun programda ve mantalitede. Yüzde 5 kuralı bitmiştir. Bitti bu iş...
Seneye diyelim Galatasaray- Yeni Malatyaspor ilk maç... Galatasaray da dedi ki ben yüzde 5'ten fazla istiyorum, 25 bin kişi getirebilirim ben Malatya'ya, bilet istedi.
Malatya da paramı kazanayım diye düşünse ne olacak? Ya da Göztepe çıktı, 60 bin kişi yarı yarıya oynayalım dedi. Sonuçta bu kulüpler önce parasına bakmak ister. Böylesi bir Passolig sistemi sonrasında bunun olmaması lazımdı. Artık yüzde 5'i uygulatamazsın. Başakşehir'in şansı var mı, yüzde 1? Var. Konu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray değil... Böyle düzen olmaz, böyle saçma sapan işler olmaz.
Yazık değil mi taraftara...
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta bugün kupa hacizleriyle uğraşıyorsa, tribünler "Obradovic" diye bağırıyorsa vah ki vah... 6.5 milyar TL borcu var dört büyüklerin... Şaka değil yani bu. Böyle bir skandal olabilir mi? Koskoca Fenerbahçe-Trabzonspor maçını 8 bin kişi izliyor. 4 yıllık yayıncı kuruluştan gelecek para kadar... Böyle de gitmeyecek, bu para katlanarak devam edecek. 7'ye, 8'e gider kısa sürede. Bari önümüzdeki yılları kurtarsın bu kulüpler. Transfer yapamıyorlar, Avrupa'ya çağırmıyorlar.
Bu yasaya bir madde ekleyin, götürün, bu yasa çıksın artık. Yazık değil mi bu taraftara, günah değil mi?
KÖTÜ BİR MAÇ
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine dönersek, iddiasız bir Fenerbahçe ve Trabzonspor için üzücü bir sezon...
Bu maçta her sonuç çıkabilirdi 3-1, 2-3... 1-1 oldu. İki takımdan da çok iyi oynadı diyebileceğimiz bir oyuncu yok.
Kötü olarak çok oyuncu sayarız. Bu da şu demek, dün akşam kötü bir maç izledik. Diyecek başka bir söz yok.