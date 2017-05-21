Eğlenceye dönüştürüyor

Güneş 3-1'de bile 'Tempo yapın' diyor. Takım da oyunu eğlenceye dönüştürüyor. İlk 4 hariç herkesi 4-5'lik yapabilirler

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Şenol Güneş'i 3-1'ken gördüğümde "Tempo yapın" diyordu. 'Hocam, adamlar bitti' diyebiliriz, fiziksel ve mental yorgunluk var deriz ama bu Şenol hocanın özelliği... Enerjisini takıma yansıtıyor, son dakikalarda bile Quaresma sağdan gitmeye çalışıyordu. "Hep tempo yapın, öne doğru yapın" diyor. Oyuncular da oyunu eğlenceye dönüştürüyor. Bir de önemli bir detay... Puan ortalaması ve galibiyet rekorunu kırmışlar Şenol hocayla. Beşiktaş'ta çıktığı 66 maçta 46 galibiyet. Bu tarihi bir başarıdır. Bu kadro ilk 4-5 takım hariç herkesi paçavraya çevirebilme ihtimali olan bir takım, 4-5 atabilir. Dev maçlarda zorlanıyorlar. Bu kadronun tek şansı önde oynamak... Çok hücum oyuncusuyla önde baskı yapmanız lazım. Başakşehir'in de Fenerbahçe maçını izlerken neden buralarda olduğunu, Abdullah hocanın bu takımı ne kadar geliştirdiğini gösterdi. İki tane sistem takımı var.



Atiba'ya alternatif bulunmalı

Başakşehir de bir sistem takımı ama daha olgun oynuyorlar. Beşiktaş eveleme gevelemeyi kaldırmıyor, öne doğru oynamak zorunda onlar. Saldıracaklar, 10 tane pozisyon bulacaklar, golleri atacaklar. Tıpkı dün Kasımpaşa karşısında olduğu gibi... Atiba'nın durumu Beşiktaş yönetiminin mutlaka düşünmesi gereken bir konu. Bu ay bize gösterdi ki Atiba insanmış! O da tekleyebiliyormuş. Atiba da insan ve o bölgeye başka birini daha oraya almak gerekebilir.



Tolgay olsam takımda kalırım

Önümüzdeki yıllara 2-3 tane kupon oyuncu alıp takımını korumaya çalışacaklarını söyledi başkan Fikret Orman. Atiba'nın son 1 aylık düşüşünden dolayı oraya da bir oyuncu düşünebilirler. Yedek diye bir şey büyük takımlarda olmaz. Çok sayıda maç oynuyorlar. Her oyuncu oynamak ister ama iyi bir takımın parçası olarak hep şansınız var. Tamam, Gökhan İnler olsam ayrılmak isterim ama Tolgay Arslan olsam kalmak isterim.



RİZE'YE ŞANS DOĞDU

Rizespor'un da matematiksel olarak şansı doğdu. Bursaspor, Gençlerbirliği ile oynayıp Trabzon'da bitiriyor fikstürü. Rizespor ise Osmanlıspor'a gidip sonra Alanya ile içeride oynuyor. Fakat nasıl oluyorsa oynadıkları günler farklı. TFF bence bu maçları aynı saatte oynatmalı, düzenlemeye gitmeli. Birisi cumartesi, birisi pazartesi gözüküyor. Rize'nin ikili averaj üstünlüğü de var. Aynı gün, aynı saat uygulamasında fayda var.

