Camiana yapma bunu!
Hakemin çok kötü olduğu bir maç izledik. Quaresma’nın iki kırmızılık pozisyonu var.
Bu maçı oynamak hakikaten zor... Mesafe çok kısalmışken, bu kadar lider götürdüğünüz ligde 1 puan geride maça çıkıyorsunuz. Bir dezavantajınız Talisca'nın olmaması, rakibin son 3 maçta 16 gol yemiş. Seyirciden korkunç bir tepki var.
Futbolcular bazı maçları kurtuluş reçetesi görürler. Bir keresinde Sigma Olomouc'tan 7 yemiştik. Galatasaray da aynı hafta Frankfurt'u elemişti.
Yönetim de istifa etmişti.
Bizim imdadımıza Galatasaray derbisi yetişti. Aykut Kocaman attı ve rahatladık.
Bursa'nın avantajı, Beşiktaş'ın dezavantajıydı bu. Çok zor, çok bilenmiş, kendisini kurtarmak için oynayan bir Bursa takımı vardı. "Ben Beşiktaş'a çelme taktım" demek isterlerdi.
Galibiyeti gölgelemez
Bülent Yıldırım çok ciddi hatalar yaptı. Maçı yönetmekten çok idare etsin diye atanmış. O da idare etti zaten.
Açık konuşmak gerekirse Beşiktaş'ın şampiyonluğu, galibiyetini gölgeleyemeyiz ama hakemin çok kötü olduğu bir maç izledik. Standartlar iyi değil.
Quaresma bunu camiasına yapmaması lazım. İki tane kırmızılık pozisyonu var.
Golden önceki Cenk'in pozisyonu bence faul, normal bir mücadele değildi.
Bilal'in gelişi karttı, zamanında göstermeyince oyuncular da cesaretleniyor.
Bursaspor'dan da en az 5-6 sarı kart çıkardı. Hakem muhtemelen tebrik edilecektir, tansiyon düşürdü falan diye... Birçok statta gördük benzer atmosferler.
YERİNDE HAREKET
Böylesi antrenörlere bayılıyorum ben, Şenol hoca bir karar verip 4-4-2'ye döndü hemen. "Biraz daha devam mı edeyim" diye düşünebilirsin. Kalıplaşmış düşüncede kalmadı. Aboubakar'a da şans doğurdu bu. Tek santrfor oynayanlar yanında muhakkak bir santrfor isterler. Demarke pozisyon oynayabilmek için... İkiye bir tutuluyordu Aboubakar, bire bire döndü. En ufak bir koşuda şansın olur, iki kişi bu şansı da buldu ve skor geldi.
BEŞİKTAŞ İŞİ BİTİRDİ
Artık fikstür avantajı Beşiktaş'ın elinde...
Talisca dönüyor, cezalı oyuncusu yok. 3 maçın 2'si Vodafone Arena'da...
İpler artık Beşiktaş'ın elinde. Beşiktaş çok büyük ihtimalle bu işi bitirdi.