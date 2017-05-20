Bu işte hırs önemlidir

3.'lük yarışında ikili averajı daha iyi olmasına rağmen F.Bahçe'nin durumuna bakınca G.Saray'ın daha arzulu olduğunu görüyoruz



Galatasaray'ın heyecanlı bir futbolu vardı geçen hafta ve bu hafta... Maç fazlasıyla da olsa 3'üncülüğe geldi, kolay değil.

Darbeli de olsa Sneijder gibi bir oyuncu ortaya çıkabiliyor.

Sinan Gümüş golünü attı, Muslera birçok gol pozisyonunu kurtardı.

Maç fazlası da olsa, "Ben üçüncü olmak istiyorum" dediler.

Galatasaray takımı iyi pres de yaptı.

Osmanlıspor buraya kazanmaya gelmiş, gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyorlar ama fark da yiyebilirlerdi, 3'e, 4'e gidebilirdi son bölümde.

Üçüncülük yarışında ikili averajı daha iyi olmasına rağmen Fenerbahçe'nin durumunu görünce Galatasaray'ın daha arzulu olduğunu görebiliyoruz.

Hırslı yapmak kolay değil bu işi...

Hırslı, pozitife yakın oynadı ve haklı bir galibiyet aldılar.

'Garry Rodrigues cepte' diyor Igor Tudor, PAOK'tan tanıyor. Sinan'a da bir şans verdi.

Yapılanma için risk almalı Eren'le ilgili şunu söyleyeyim, canı çok yanıyor. Çok üzgün çıktı. Çok sakatlanıyor iyi fiziğine rağmen...

Gelecekle ilgili planlamaları yaparken oyuncuları da kazanmak istiyor.

Üçüncü olursa kendini de garantiye alacak Tudor.

Minimum bir tane uzun stoper almalılar.

Elde üç tane stoper var ama hem uzun, ayağı iyi ve ağır olmayan bir oyuncuya para ayırmak zorundalar.

Belki böyle yazınca "Gitsin Real Madrid'de oynasın" diyebilirsiniz ama böyle bir oyuncuya para ayırmalı Galatasaray.

Sağ bekte de hiç tartışılmayacak bir oyuncu bulmalılar. Gökhan Gönül geldi Beşiktaş'a, Beck'i kesti.

Galatasaray'ın önemli bir scout ekibi var ama hep bilinen oyuncular alıyorlar.

Scout ekibinden birilerini genç yaş turnuvalarına yolladılar mı misal?

Tabanca gibi bir stoper bulunmalı çünkü.

Bunun için de ciddi araştırma yaparlarsa yakalarlar. Çiftli sezonlarda iyi oyuncu alamazsınız.

Hazır 2017'deyken oyuncuları yakalamalılar, riski bu sene alsınlar yapılanma için.



Sneijder ayrılmaz

Bu saatten sonra takımdan ayrılmayı istemez, bana öyle geliyor... Yeri dolmayacak diye bir şey de yok, dünyada Messi ve Ronaldo hariç her futbolcunun yeri dolar ama Galatasaray'ın kadroda star dediğimiz yıldız oyuncu yalnızca iki tane var. Bunlardan biri Sneijder diğeri de Fernando Muslera. Galatasaray'da taraftarları tribünlere çekecek oyuncular bunlar. Bu sezon kötü dediğimiz Sneijder şu anda ligde asist kralı. Tabii ki daha fazlasını da yapabilir ama bunun da farkında olmak lazım.