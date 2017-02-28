G.Saray için sezon bitti

Galatasaray evinde zaten berabere bitirmiyor, ya yeniyor, ya yeniliyor. Rakibi de oyunu kaybetmeyen, deplasman kazanmayı bilen bir ekip. Tribünlerde taraftar var ama full değil. Avrupa'da yoksun, kupada elenmişsin. Galatasaray bu maçta 2016/17 sezonunu bitirmiş oldu.

Beşiktaş, 2-3 rakibinden biri olan Fenerbahçe'yi Anadolu'dan topladığı puanlarla devirdi. Galatasaray'la işini kendi bitirdi, Medipol Başakşehir ise ayakta ama grogi durumda. Beklentinin de ötesinde çok erken bitirmek üzere... Beşiktaş dışında hiç kimsenin 70 puanı göremeyeceğini düşünüyordum.

Bu tablo netleşti.

Tudor'u Rize'de seyrettikten sonra bu maça taktiksel anlamda kafa yoracağını düşünüyordum. Tudor kurtarıcı değil, sezon başı antrenörü... Galatasaray buraya kadar 'laylaylom' idman yaparak geldi. Tudor hem fiziksel olarak sıkılaştırmak istiyor, taktiksel olarak da çalışıyor ama sezonu kaybetti.



Tudor kurtarıcı hoca değil

Tudor, kurtarıcı antrenör değil benim gözümde. Fakat sezon başı için iyi olabilir. Tudor, hücuma geçtiği zaman arkada üçlü stoper fikri vardı, hücumda Carole öne çıktı. Savunmada ise Carole geldi, dörtlüye döndü.

Ama şöyle bir şey de var; şampiyonluğa oynuyorsan skor 1-0'ken Sneijder'i çıkarıp oyuna Tolga Ciğerci'yi alamazsın. 0-0'da bile bunu yapamazsın.

Bu halde Tolga'yı sokmak "Ben 3-0 yenilmek istemiyorum" demektir.

Savunma disiplini vardı ama sen kulübün şartlarına uyacaksın.

7 puan önde olan takıma bakarsan bir sürü hücumcu var. Hatta Gökhan Gönül de sakatlanmasaydı Aboubakar hamlesini de yapacaktı Şenol Güneş. Kendi oyununu oynayarak ligi sürklase etti. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe sezonu gibi erken biter.

G.Saray'ın bundan sonra çok puan kayıplarını göreceğiz. Hatta şunu söyleyeyim, Podolski bir anda Japonya'ya dahi gidebilir, 3 milyonu kurtaralım diyebilir. Yönetim istifaya çağrıldı.

Taraftar Dursun Özbek'in 120 milyon lira vermesini umursamaz. Takıma da yönetime inanmıyorlar. G.Birliği maçına 15 bin kişi gelmez. Son kurşununu onlar da kullandı. Bundan sonra G.Saray sadece idman yapar.



GÜNEŞ, KAZANMAK İÇİN MAÇA ÇIKMIŞ

Maç öncesi kadroya baktığımda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sahaya kesinlikle kazanmak için çıktığını söyleyebilirim.

Şenol hoca, içeride bir Osmanlı ile, bir Alanya ile oynuyormuş gibi kadroyla çıktı. Savunmada Mitrovic yerine Atınç ile başladı.

"Başakşehir kazanmış ben de kazanmalıyım" demiş herhalde Şenol hoca... Öyle bir kadroyla çıktı sahaya.

Şunu da söyleyeyim;

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye bir darbe indirdi. Nasıl çaktı biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin puan kaybettiği rakiplere üçer üçer havlu attırdı. Kendi işini kendi halletti Beşiktaş...



ŞUBATTA 'ŞAMPİ...'

Henüz mart ayı gelmeden Beşiktaş'ın ligde tek rakibi kaldı. Medipol Başakşehir... Galatasaray ve Fenerbahçe mental olarak bitmiştir.

Rakiplerin kötü gitmesi Beşiktaş'ı şubatta 'Şampi...' yaptı. Rakiplerinden biri Fenerbahçe'de Türkiye Kupası, diğeri Galatasaray'da antrenman kaldı.

Beşiktaş için de mental olarak lig sona ermiştir! Bunu de net olarak söyleyebilirim.

Geçen yılın favorisi gibi oynamış şampiyon olmuştu. Bu sezon da favori olarak başladığı ligde aynı şekilde oynuyor. Ama bu kez mart ayı gelmeden işi bitirmiş gibi gözüküyor.