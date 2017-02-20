Rakip artık Antalyaspor

Beşiktaş artık rakip değil.

Fener'in şampiyonluk şansı kalmadı. Antalyaspor'a geçilmemeyi düşüneceksin.



F.Bahçe bayağı bir çaba sarf etti.

Ligin bitimine 13 hafta kala "Nasıl yarıştan kopabiliriz" diye... Fenerbahçe'nin rakibi Antalya, Başakşehir ve Galatasaray oldu.

Bence Beşiktaş'la rakip değil artık, şampiyonluk şansı kalmadı. Antalyaspor'a geçilmemeyi düşüneceksin 4.'lüğü vermemek için. Oynatmak istediği oyundan görebiliyorduk bunu Advocaat'ın... Çok kötü kadrosu var deniyor, bir de "Bu kadro şampiyonluğa oynamaz" diyenler var. Bu ikisi farklı şeyler. F.Bahçe'nin kadrosu şampiyonluğa oynar. Kulüp bulsalar Van der Wiel, Salih ve Stoch yoktular. Oynadılar bu oyuncular. Krasnodar deplasmanında 11 çıkmış Emenike de keza...

Sahadaki oyun bol hareket, yok bereket...

Koşu var, istiyorlar ama sonuç yok.

Sonuç için iyi futbolcuları doğru oynatmalısın.

Oyuncuların mevkileriyle oynayabilirsiniz, çift forvete dönebilirsiniz. 21 maçta 37 puanı var F.Bahçe'nin. 26 puan kaybetmişsin.

O zaman başkanından oyuncusuna kadar sorumlular bu işten. Mali kriterler, şunlar bunlar ama bunlar da yönetimlerin sorumluluğunda. Fakat bazen küçük dokunuşlar fark yaratır. Teşhis belli, tedavi belli, eczanede var, gidip alacaksın.

Git bul 10 numara bir tane solak... Duran top kullansın. Sorumlulukları üzerinden atan bir antrenör var. "Niye taraftar gelmiyor" demeye kimsenin hakkı yok.

İstanbul'da ilk kez güneş açtı, F.Bahçe'nin havası karardı. Bu oyunculardan hiçbir şey olmaz demiş zaten hoca yönetime. 20 yaşında oyuncusu yok F.Bahçe'nin. Stoperler tecrübeli, İsmail yıllardır büyük takımda oynuyor. Sağ bek PSG'den. 30'lu yaşlarda çok oyuncu var. Bu oyuncular o kadar panik oynuyorlar ki... İştah ile acemi gibi oynamayı karıştırıyorlar.

Avrupa kupasıyla Ziraat Türkiye Kupası kalmış sadece elde.



BASKETBOLA GİDİLİYOR ÇÜNKÜ

Oyuncu alamamışsınız, satamamışsınız. Taraftar niye geldi? Sezon açılacakken Ersun Yanal'ı gönderip İsmail Kartal'ı getirmek... Pereira'yı yine aynı; tam sezon açarken Advocaat'ı getirmek. Başkan, basketbolun da başkanı ama neden oraya gidiyor taraftar?

İnsanlar başarıya ve mutluluğa gidiyor. Dün maça gidenler hayatlarından 2.5 saat kaybetti.

Trafik çektiler. Sadece bilet kuyruğu çekmemişlerdir, boştu zaten. F.Bahçeliler mutsuz.

Koskoca Fenerbahçe futbolcu alamadı, satamadı. "Bize bir şey olmaz" derseniz olur.



BEŞİKTAŞ'I İZLERİM

Antrenör yaratıcı olacak, sorun çözecek.

Matematik hocası değil bunlar, koşu mesafesine bakmayın. G.Saray 6 attığı Akhisar maçında 105 km koşmuş, Rize ile berabere kalan Tudor'un takımı 118 km koştu, o konuşuluyor. Yöneticiler de inanmış "Bizim takım ne koştu" diyorlar. Büyük takımdaysan bırak kilometreyi, iyi oyuncu getirin.

3 tane TV'yi koy, Beşiktaş'ı seyrederim ben. F.Bahçeliyim. Beşiktaş'ı izlerim. Önce top oynayacaksınız.