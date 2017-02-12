Meler ve Advocaat!

İki hoca maçı F.Bahçe'den aldı. Birisi Dick Advocaat, diğeri hakem Halil Umut Meler. F.Bahçe bu sonuçla bence artık yarıştan koptu.



Üniversitelerde profesörlere bizde, "Hocam" derler... Teknik direktöre de hocam derler. Hakeme de hoca derler. İki tane hoca maçı Fenerbahçe'den aldı... Birisi Dick Advocaat, diğeri hakem Halil Umut Meler.

Yardımcı hakem nereden gördü de Meler'e "Bu pozisyon penaltı" dedi, anlamadım.

Hatay ile bazı yanlışları ayırmak lazım...

Tekme tokat maç oldu Maçın analizini yapacak olursak Bursaspor ilk 10 dakika çok hırslı ve arzulu başladı ama Fenerbahçe çok tecrübeli bir takım...

Muhteşem bir taraftarı var Bursa'nın fakat şişeler, çakmaklar, bunlar doğal şeyler değil.

Kadıköy'de, Türk Telekom Arena'da da olsa aynı yorumu yaparım.



Tekme tokat maç oldu

İkinci yarı 11'e 10 oynandı. Bursasporlular oynamaya çalıştı, biraz tekmeler azaldı belki ama Faty'yi yine atması lazımdı. Bir tane verdin diye diğerini veremiyor musun?

9'a 11 oynanacaktı, bir de alakasız penaltıdan 2 puan gitti.

Sana ne Fenerbahçe'nin kötü halinden?



Sertlik mazeret olmamalı

Teknik direktöre de gelelim.

Advocaat 11'e 10 oynanan maçın 1-1'e gelmesi için çok çaba gösterdi.

Hakem de yardımcı olunca başardı.

Doğal akışında giden bir mücadele olmadı açıkçası dünkü maç...

Antrenör açıklama yapıyor bir gün önce, "Sert geçecek" diyor. Fenerbahçe için mazeret olmamalı diyoruz ama bu da mazerettir.

Hakem aldı 2 puanı, gitti.



Bir kez daha düşünsün

Beşiktaş'ı geçme şansını zaten az görüyordum, dört takım arasında en az şansı zaten Fenerbahçe'ye veriyordum ama bu şekilde ligden koptu.

Advocaat için de sözleşme erken, biraz daha düşünmeli bence yönetim.

Uzatmasınlar demiyorum ama düşünsünler, tartsınlar.



KJAER KOLUNU MU KESTİRSİN?

Bursaspor takımı maçı 8 kişi bitirmeliydi. Ertuğrul'un ilk yarıdaki pozisyonu da direkt kırmızı...

Faty var. Penaltı milli piyango penaltısı! Kenardaki yardımcı veriyor resmen. Kjaer'in kasap bulup kolunu kestirmesi lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu şampiyon olur, olmaz ama bu Fenerbahçe'nin sorunu...



SENİ ŞAMPİYON YAPTI!

Hayran oldum Bursaspor'un taraftar desteğine ama ana avrat küfür var oyunculara... Küfür edilen oyunculardan 20 milyon euro kazanmış Bursaspor.

Bir de şampiyonluk sıkıştırmış araya bu ekip. Fenerbahçe kulübüyle ilgili yıllardır süregelen garip bir durum var.