Kulübede lideri olmayınca!

Savaşma ruhu kenardan başlar. Lider (Şenol Güneş) kenarda olmayınca takım da etkilendi. Karabük'te ise Tudor rakibi çok iyi analiz etmiş. Taktiksel başarıyla Beşiktaş'ı mağlup etti.



Savunma kurgusunda bir oyuncu (Matej Mitrovic) ilk kez 11'de. Uyum sorunu yaşamamaları mümkün değil.

Savaşma ruhu kenardan başlar, lider (Şenol Güneş) kenarda olmazsa takımı tabii ki etkiler. Rakibin diri olması ve taktik anlamında çok iyi bir analiz izledik. Taktik kazandı dün... Karabük takımının teknik direktörü İgor Tudor, bütün hafta boyunca hem Beşiktaş'ı hem de kendi takımını düşünmüş. Karabük'te en az 5 oyuncu geride kalıyordu, üç stoper ve bekler...

Topu aldıklarındaysa öyle kalmadılar 3-4-3 gibiydiler. Latovlevici ve Kerim'le öne gittiler, topsuzken de geriye gittiler. Beşiktaş anahtarla açamadı.

Bireysel yetenekli oyuncular bu kalabalık arasında boğuldu. Oğuzhan hiç yoktu.

Cenk yoktu, Babel etkisizdi.

Talisca keza... Taktiksel bir risk aldı kendi adına ama başarılı oldu Tudor.



Ciddi bir kayıp oldu

Performansa baktığımız zamanda bireysel anlamda dikkat edilmesi gereken oyuncu Karabüksporlu Latolevici'ydi. Doğru da oynadı.

Beklerde Adriano etkili değildi.

Adriano gibi tecrübeli oyuncunun 90+2'de saçma sapan şut kullandı.

Ciddi bir kayıptır. 2-2 bile bitse 1 puan çok değerli olacaktı.

Biraz da demoralizeydi Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi biraz yıpratmış.

Hocanın kenarda olmaması da etkili oldu.

Mesela kenarda Del Bosque olmasa sorun değil ama Şenol Güneş tipi bir hocanın kenarda olmaması takıma sirayet eder. Şenol hoca otoriter bir teknik adam. Ona bağıracak, buna bağıracak. Oyun içindeki reaksiyonunuzda azalmaya neden olur hocanın yokluğu...

Allah var, Karabük'ün hocası Tudor da dipdiri bir takım yapmış.

Çalışılmış bir organizasyon var. Galatasaray da sallanıyor, Fenerbahçe de sallanıyor. Oyun tarzı da sert.



İgor Tudor şov yaptı

Türkiye'de futbolla ilgili konuşulması gereken Tudor'un taktiksel başarısıdır. Sağ bekleri Kerim de sol bekleri Latolevici de tam bir bek oyuncusu değil. Barış'a öne doğru çık deyip diğer stoperlere geride bekleyin demiş.

Karabükspor'da Gaman da Dany de hamleli oyuncu. Top rakipteyken 5-3-2 gibi oynadılar. Rakibe göre, kendi takımının kapasitesine göre bir oyun çıkarmış. Tudor dersine çok iyi çalışmış. Dünkü karşılaşmada taktiksel bir şov yaptı açıkçası.

Maçın yıldızı oldu.



UZUN FORVET ŞARTTI

Beşiktaş'ın ara transferde uzun bir santrfor almaya ihtiyacı vardı. Bu tarz durumlarla karşılaşacaktır. Kartal bu takviyeyi Demba Ba tercihiyle yaptı. Doğru-yanlış tartışılır ancak kesin olan şu an devam eden sakatlığı.

Siyah-beyazlılar ikinci devrede Süper Lig'in ilk yarısından daha zor deplasmanlar oynayacaklar. Zirve mücadelesi veren her takım için bu durum geçerli. Yine de son olarak şunu söyleyeyim, Beşiktaş'ın da bazen kötü oynamaya hakkı var. Normalde deplasman performansları çok daha iyi.