Hücum takımı

Lyon, 2000'li yılların başında Fransa Ligi'nin açık ara en önemli temsilcisiydi.

Sonraki dönemde ise yanlış seçimler ve istikrarsızlık Lyon'u gerilere itti. Şu andaki Lyon ise belki PSG ve Monaco'nun gerisinde ama Ligue 1'in son haftalardaki en heyecan verici takımı.

Bruno Genesio yönetiminde özellikle kendi sahasında son haftalarda rakiplerine gol atmakta zorlanmıyorlar. Takıma baktığımızda genelde 4-2-3- 1 dizilişiyle oynuyorlar. Öndeki dörtlü inanılmaz derecede üretken, santrfor Lacazette büyük bir sürpriz olmazsa gelecek sezon çok daha üst düzey bir takımın oyuncusu olacak. PSG'li Cavani ile birlikte Ligue 1'in gol makinesi... Onun arkasında bulunan 3'lünün de fazlasıyla alternatifleri var: Fekir, Tolisso, Cornet, Ghezzal ve tecrübeli Valbeuna... Teknik direktör Genesio'nun o üçlü için elini kuvvetlendiren seçenekler. Hangi 3'ü oynarsa oynasın hızlı, ve dikine hücum ediyorlar.

Peki o zaman Fransa Ligi'nde neden şampiyonluk iddiaları yok? Çünkü bu 3'lünün arkası çok güvenilir değil. Hele bir de orta sahada savunma ağırlıklı oynayan Gonalons'un Beşiktaş önünde ilk maçta cezalı olacağını düşündüğümüzde heyecanımız daha da artıyor. Savunmanın ortasında yer alan Mammana'nın Roma maçındaki sakatlığı Beşiktaş maçına yansırsa el bombası niteliğinde Yanga-Mbiwa, Beşiktaş forvetleri için sığınılacak bir liman olabilir.

Ama şunu söylemeliyiz ki, Portekizli kaleci Lopes, Roma maçlarının yıldızıydı. Açıkçası iki takımın da hücum oyuncularının kalitesine baktığımızda bol pozisyonlu ve gollü maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş, Fransa'da bence gol atacaktır.

Ama Roma'nın Lyon'a 2 gol atmasına rağmen 4 gol yediğini unutmamak gerekir.