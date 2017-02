Her şeye rağmen

Son haftalarda Oğuzhan'ın etkisiz oyunu ve Talisca'nın skor üretme dışında pek de ortalarda gözükmemesi, Şenol Hoca'yı arayışa itmişti.

Hapoel Beer Sheva'nın iç saha performansı da buna eklenince Necip- Atiba-Tolgay orta sahası şekillendi.

İlk yarıda Hapoel Beer Sheva'nın Beşiktaş kalesinde fazla görünmemesiyle bu düşüncenin ödülünü alıyordu Güneş.

Ancak Tosic'in mecburiyetten geri döndüğü sol bekte yaşadığı sıkıntılar ve Tolgay'ın top kayıpları zaman zaman ritmi bozdu.

Bir yandan da tüm yaratıcı işler Quaresma'nın ayağına kalmıştı.

O da devrenin sonuna kadar istediği anı yakalayamadı.

İlk etkili ortasında gelen deplasman golü, tur habercisiydi.

Ne var ki Mitrovic önderliğinde yapılan hata, İsrail ekibine beraberliği getirdi.

Rahatça önde bitirilebilecek bir ilk yarıda hem de.



Cenk'in muhteşem golü

İkinci yarı bir yandan hücumda verim sağladı Beşiktaş bir yandan da bu sağlam görünümlü orta sahaya yakışmayan

pozisyonlar verdi rakibe.

Basit top kayıpları nedeniyle yürekler ağza geldi. Bunca sıkıntı yaşanmasının nedenlerinden Tosic'in harika ortasında Cenk'in süper golü ise futbolun cilvesiydi.

Turu ucundan değil bayağı bayağı gövdesinden yakalayan Beşiktaş'ın rakibin hızlı hücumlarına maruz kalması tam anlamıyla acayiplikti.

Nihayetinde Güneş dayanamadı ve kementini Tolgay'a attı. O da düşünmeli bu durumu. Allah'tan işler rast gitti.

Diğer taraftan Gökhan İnler, bu kadar mı kötü?

Beşiktaş'ın bu turu kaybetmesi hakikaten çok zor. Oyuncu kalitesi farkı var ciddi anlamda.

Ama gelecek için önemli uyarılar vardı. Bu takımın iyi bir Oğuzhan'a hiç kimseye olmadığı kadar ihtiyacı var.

Bunu ne o unutmalı ne de hoca!

Diğer yandan Beşiktaş'ın derli toplu halini yenebilmek kolay değil.

Güneş, bunu yeniden sağladığı anda her şey istediği gibi olur.

Ama bunun için sadece hocanın emeği yeterli değil.