İflas

Fenerbahçe için sezon şubat ayı sonunda Ziraat Türkiye Kupası'ndan ibaret mi kalacaktı?

Bu maçın anlamı öylesine büyüktü ki birçok taraftar, yönetime alınmayan mesajlar vermeyi bırakıp stada gelmişti.

İyi de yapmışlardı.

Hangi hocayla ne oynayacaklarını anlayana kadar ligde puanları kaybeden futbolcuların şefkate ihtiyacı vardı.

Oyunun başında bu ilginin gereği yapılmış baskı kurulmuştu.

Haklı olduğunu düşündüğüm penaltı itirazı tribünleri iyice alevlendirmişti.

İşte Martin Skrtel o sırada birkaç yıl önce o dönemki takım arkadaşı Steven Gerrard'ın yaptığına nazire yaptı.

İngiliz'in ayağı kaymıştı. Skrtel ise göz göre göre topu rakibin ayağına attı.

Soğuk duş etkisi yaratan bir gol. Sonrasında Fenerbahçe, yarı alanına kapanan rakibe baskıyı kuruverdi.

Arada Volkan'ın kurtardığı inanılmaz bir top.

Baskılı oyunun ve hatta yarı gizli doldur boşaltın ustası Fernandao bir türlü Advocaat'ın aklına gelmedi. Devre biterken gelen gol en azından umut demekti.

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin bu kez o baskıyı kurmasına izin vermedi Krasnodar.

Alper'le kaçan pozisyon vardı ama Ruslar da geliyordu tehlikeli olarak.



2 maç var, 3 maç yok

Oyun sıkışmaya, istediği topları alamayan Lens sinirlenmeye ve oyundan düşmeye başladı.

Sonrası kaleci Volkan'ın sakatlanışı ve artık geç kalan diğer değişiklikler.

Belki de Advocaat'a olan güvenin ve onu Obradovic ilan eden zihniyetin iflası.

İlk maçta ortaya konan ya da bir başka deyişle konamayan futbol ve yenilgi, gecenin karanlık kalmasında payı büyüktü.

Ve sadece uzun toplarla rakibi korkutmanın imkansızlığını unutmayalım.

2 maç var, 3 maç yok. Van Persie'ye ne diyelim? Pereira'yı mı suçlayalım yine?

Kaliteli oyuncular var Fenerbahçe'de.

Ama takım kalitesi düşük. Çünkü iyi kurulmamış.

Dengesiz ve sıkıntısı bol bir takım kurulmuş.

Tribünlerin maçın sonunda kimleri hedef gösterdiğine bakarsak kimlerin sorumlu olduğunu anlayabiliriz. Fenerbahçeli futbolcular, sezon sonuna kadar nasıl motive olacaklar?

Şimdiden o gidecek, bu gidecek haberleri medyada yer almaya başladı bile.

Eziyet gibi bir 3 ayın başlangıcı oldu dün gece.