Deplasmanda gol çok önemli

Olympiakos, Avrupa geleneği büyük bir ekip.

Ancak Yunanistan'daki ekonomik kriz hem kadro kalitelerini etkiledi hem de ülkesinde iyice rakipsiz kaldı.

SEZON başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hapoel Beer Sheva'ya elendiler. (Beşiktaş'ın aynı rakibi Avrupa Ligi'nde nasıl rahat elediğini de hepimiz keyifle takip ettik) Sonrasında biraz daha toparlandılar. Ardından Portekizli Paulo Bento göreve geldi. Bento, her durumda takımı için iyi taktiksel değişimi yapabilen esnek bir teknik adam.

OSMANLISPOR önünde evlerinde beraberlik alsalar da asıl güçlü yanlarını Karaiskakis Stadı'nda ortaya çıkarıyorlar.

Çok etkili ve sahayı direkt etkileyen bir taraftara sahipler.

Kendi liglerinde rahat bir şekilde liderler.

Cardozo ile Ansarifard arasındaki santrfor seçimi önemli.

İranlı futbolcu, son Osmanlıspor maçında 2 gol birden kaydetti.

Orta sahada Seba önemli isim.

BEŞİKTAŞ'ın orta saha performansı Atiba ve Oğuzhan ile iyi olursa rakibi oyun olarak mat edebilirler. Yapılan savunma hataları da açıkçası Beşiktaş açısından ağız sulandırıcı. Olympiakos karşısında deplasmandaki ilk maçta atılacak gol ya da goller, turun kapısını aralar. Beşiktaş'ın deplasman performansı da bugüne kadar umut veriyor.

Tabii ki Hapoel Beer Sheva maçının ikinci yarısındaki futbol bir daha yaşanmamalı. Asıl önemlisi yakın deplasman.