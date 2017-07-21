Soğuk duş etkisi

Galatasaray dün herkese soğuk bir duş etkişi yaşattı. Hiç böyle bir futbol böyle bir sonuç beklemiyordum.

Yeni transferlere bakınca Galatasaray'ın daha farklı olacağını düşünüyordum ama maalesef sarı-kırmızılılar dün sahada yok olup gittiler.

Taraftar Sneijder için protesto ederken de maç sonunda Östersund'u alkışlarken de göre haklıydı.

Galatasaray dün sahada maç kazanma arzusunda hiç gözükmedi. Sahada hiçbir teknik, taktik güç göremedim.

Maçı kazanmayı hakkedecek en ufak bir futbol varyasyonu da yoktu.

Östersund ilk maçta bu kadar gözüme çarplmamıştı ama dün çok daha iyi oynadılar. Gerek sahaya yayılmaları gerek se alan ve adam markajlarını çok iyi kullanmaları G.Saray'ın sahada çok kötü olmasından da kaynaklanan bir üstünlük verdi onlara.



?Belhanda adım atamadı

Rakip takımda özellikle Samuel Mensah'a bayıldım. Bizim Belhanda'ya adım attırmadı. Nerede adam markajı yapacağını nerede alan markajına döneceğini çok iyi ayarladı. Onlardan bir de Fouad Bachirou vardı sahada keyifle izlediğim.

"Galatasaray'dan kim vardı?" derseniz isim bulmakta zorlanırım.

Çünkü sahada hiçbiri iyi değildi. Sonradan oyuna giren Rodrugues'in hakkını vermek lazım. Kazanma azmi ile koştu, pres yaptı çırpındı.. Rodrigues gibi bir oyuncu neden yedek bekledi anlayamadım.

Transferlere baktım; Maicon Roque fena değil. Belli kuvvetli. Ancak Younes Belhanda için aynı şeyi söyleyemem.

Daha hazır değil izlenimini verdi.

Sneijder'in yarısı etmez hem de 10 milyon euro verildiğini düşünürsek yazık o verilen paraya demekten kendimi alamıyorum.

Santrfor Gomis istediği topları yine alamadı. Bu şekilde devam ederse G.Saray'a faydası olamaz. Golcü oyuncu diye alındı ama hiç de o kalitede göremedim.

Bence hakem çok kötü bir maç yönetmedi.