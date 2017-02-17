Tur Ankara’da ama!

Osmanlıspor, Olympiakos deplasmanından umutlu dönüyor.

Güçlü rakibi karşısında savunmada iyi bir direnç, orta sahada iyi baskı kuran temsilcimiz kaleci Karcemarskas'ın kurtarışları ile turu Ankara'ya bıraktı. Ancak Osmanlıspor'un işi Ankara'da da çok kolay değil!

Oyuna dönersek; ilk 10 dakikalık bölümünde Olympiakos'un baskısı vardı. Sonrasında Osmanlıspor dengeyi kurdu. Hatta 16. ve 20. dakikalarda biraz dikkatli olsa golü bulabilirdi Osmanlıspor. İlk yarının son 5 dakikası ile ikinci yarı başında Olympiakos'un yine baskılı futbolunu izledik. Ancak Karcemarskas'ın gününde olması Osmanlısporlu futbolculara moral verip oyunda dengeyi bulmalarını sağladı.



Webo sahada olsaydı

Maçın son 15 dakikalık bölümünde Viana'nın kırmızı kart ile oyun dışı kaldığı dakikalardan sonra temsilcimiz fırsatı çok daha iyi değerlendirebilirdi.

Mustafa Reşit Akçay hocanın bir santrfor daha oyuna sokarak baskıyı artırmasını beklerdim ama yapmadı.

Webo kenarda oturacağına oyunda olsa belki 10 kişilik rakip karşısında galibiyetle dönebilirlerdi.

Osmanlısporlu futbolcular sanki maçı 0-0 bitirmek için şartlanmış gibiydiler.

Her ne kadar 0-0'lık sonuç ikinci maç için iyi gibi görünse de rakip Olympiyakos kolay geçilecek bir takım değil. Osmanlıspor, Ankara'da yine savunma güvenliğini önde tutup dün yapamadığı ilerde çoğalabilen bir taktikle oynarsa güçlü Olympiakos'u eleyebilir.