Golmis!

Tribünlerden 'Büyük Kaptan' mesajı ile başladı maç. Yani diyordu ki; G.Saray taraftarı Muslera'ya 'Kaptan sensin Selçuk değil, bir daha pazubandı ona verme!'. 'Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla' dediler Selçuk'a.

Çok hızlı başladı G.Saray. Boğdu rakibini adeta. Önde bastı hep. Tudor belli ki Tolga'yı gol kralı yapmak istiyor. Genelde sağdan ve nadiren soldan gelen ortalarda, paslarda Tolga sürekli golü aradı.

Böyle olunca G.Saray'a karşı oynayan takımların defansı Gomis'i unutuyor. Gomis'e odaklanınca da Tolga unutuluyor.

Pas yapmayı bilen ya da oyun bozan takımlar G.Saray'a karşı üstün gelebilir.

G.Saray'ı pas yaparak ve top çevirerek durdurabilirsin ancak. Geçen hafta Antalyaspor'un yaptığı gibi mesela.

G.Saray'a karşı ceza sahasına kadar çekilirsen yandın! İçeride temposu ve iştahıyla kolay kaybetmez ama dışarıda bu futbol sıkıntıya sebep olur Tudor'a.



Böyle giderse 30'u bulur

Lalotovlevici hem maskeden rahatsızdı istediğini yapamadı hem de taraftar baskısıyla tanıştı. Heyecandan yapmak istediklerini istediği gibi yapamadı ilk yarıda. İkinci yarı biraz toparlandı.

Topu ayağına her alıp hücuma çıktığında tribünler de ayağa kalktı. Bu da Lato'yu strese soktu.

Mairano'yu izlemek büyük keyif.

Alıyor, çıkıyor, ceza sahasında gol bile arıyor. Özgüveni de yeteneği kadar çok iyi. Tudor da futbolcuları ile beraber koştu kenarda.

Taç atan futbolcusunun beklemesine sinirlendi ve neredeyse alıp kendi kullanacaktı.

Topu hızlı oynamayı çok seviyor G.Saray. Öyle bir tempo yaptılar ki, gol bağırdı 'geliyorum' diye. Belhanda ilk yarıda çok gözükmedi fakat asistiyle Gomis'i yine ASLAN yaptı.

Rodrigues sola geçince Galatasaray daha iyi oynuyor. Öyle de oldu. Sağda kötü başladı sola hareket getirdi.

Latovlevici'yi rahatlattı.

İkinci yarıda Kemal Özdeş, G.Saray'ı çözdü. Baskıya baskı ile pres ile karşılık verdi. 'Kaybedeceksem bile hücum yaparak kaybedeyim' dedi. Yan top hastalığını atlatması lazım G.Saray'ın her yan top ceza sahası içinde bomba etkisi yaratıyor.

İki yan topta da G.Saray büyük tehlike atlattı. Bu konuda Muslera'nın da eksik olduğunu belirtelim.

Gomis'li Galatasaray, Beşiktaş'ın Mario Gomez ile yaşadığını yaşıyor.

Gomis her şekilde gol atabilen tam bir golcü. Bence krallığını ilan etti bile.

Böyle giderse 30 golü bulur.