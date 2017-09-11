G.Saray’ın test sonucu

Derbi tadında, havasında bir maç olacağı belliydi. İki takımda dünyaca ünlü yıldızlar ile süslenen maçın heyecanı saatler öncesinden yaşanmaya başladı.

Antalya'da tatilde bulunan futbolseverleri, Kemer, Belek, Kaş, Alanya'dan otellerinden çıkıp bu maça götüren hevesler ve sebepler çoktu. Özlenen bir hava vardı. Galatasaray merak ediliyordu özellikle.

Kayserispor, Sivasspor ve Osmanlıspor gibi ligde direnci düşük takımlarla oynayan Galatasaray için Antalyaspor maçı gerçek bir sınavdı.

Özellikle Galatasaray'ın aleyhine oldu.

Pas trafiği kötüydü. Topla gitmek isteyen temiz ayaklı oyuncular çaresiz kaldı sarı kırmızılı takımda. Galatasaray'da Muslera ayağını iyi kullanan bir kaleci değil ama buna rağmen çalım merakı bir gün başına dert açabilir. N'diaye gününde değildi.

Sevmedi zemini de nemi de. Bir de Antalya orta sahası ona göre daha dirençliydi.



Bu futbolla olmaz !

Neme bir şey diyemem de kulüpler yabancı futbolcuya para harcadığı kadar zemine de yatırım yapmalılar. Cumartesi Karabük, dün Antalya'nın sahası tarla gibiydi ve milyon euroluk futbolcular bu sahalarda büyük tehlike atlatıyorlar. Gerçek performanslarını sergileyemiyorlar. Galatasaray dün geride bıraktığı 3 maçtaki başarısından çok uzaktı. Pozisyon üretmekte zorlandı.

Gerçek bir test oldu Galatasaray için.

Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş ve hatta Fenerbahçe gibi takımlara karşı performansını çok merak ediyorum. Hani hep deniyor ya gelene gidene 3-5 atacak. Yok bu futbolla atamaz.

Direnen hatta kendisi gibi oynayan takımlara çok zorlanacak sarı kırmızılılar.

Belhanda'dan Sneijder olmaz. Olmayacak.

Belhanda kendisi gibi oynasın yeter ki onu da yapamıyor. Ritm tutturamıyor, boş alan açamıyor. Gomis böyle giderse bu havayla 20-25 gol atar. Atar da onu besleyecek olan ayakların hep formda olması gerekiyor. Feghouli'yi çok geç aldı oyuna Tudor.

En iyi denilen kadrosuyla büyük yara aldı. 1-0 öne geçince kendi 18'ine kadar çekilecek Galatasaray değil bu Galatasaray.

Bu sezonki Galatasaray! Çekilirsen defansa Antalyaspor gibi güçlü ayaklara sahip takımlar faturayı keser. Dün zorlu bir testten geçti Galatasaray.

Sarı kırmızılılar her maçta taraftarını coşturamayacağını gösterirken, bu sezon bu tip maçlarda sıkıntılar yaşayacağının sinyalini de verdi.

Başakşehir'e ikinci yarıda kaybetmesine rağmen mükemmel oynayan Fenerbahçe'nin futbolu Galatasaray'ın dünkü oyunundan daha iyiydi. Ve 1-1'e gelen skordan sonra Antalyaspor'un öldürücü atakları Galatasaray yedek kulübesi kurmaylarına saatlerini kontrol ettiriyorsa anlayın işte test sonucunu.