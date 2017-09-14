Seninle ‘CENK’e bile gidilir

En sevdiği müziği (Şampiyonlar Ligi müziği) duyunca coşan çocuklar gibi heyecanlı başladı siyah-beyazlılar Portekiz'deki Devler mücadelesine...

Statta henüz yeni ismi okunurken ıslıklanan Talisca "Ben sizi yazdım oğlum" der gibi yazdı aklının bir köşesine ve dakikalar 13'ü gösterdiğinde saniyeler sonra Portekizlileri ağlatacak öz evladı Quaresma'nın alışılagelmiş siz deyin 'muz' ben diyeyim 'bam teli' ortasına kurşun gibi sıktı kafayı Sambacı.

Golü attıktan sonra her Beşiktaşlı "tamam bu maç rahatız" diyecekken Porto'nun ağır baskısına dayanamadık ve Tosic'in dün gece uykusunu alamadığını fark ettiğimiz o anda topu ağlarımızda gördük. Yediğimiz golde rakibe adeta davetiye çıkardık. "Hadi siz de atıverin de bir tane, yeniden başlayalım" dercesine hareketler sergiledikten sonra kabustan çabuk uyandı Şenol Güneş ve öğrencileri.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun heyecanı Beşiktaş'ın bu maçı ne kadar istediğini özetler nitelikteydi adeta. Conceiçao Şampiyonlar Ligi final maçı oynuyordu sanki; öylesine düşünceli ve heyecanlıydı ki!



KARTAL'IN Q7'Si YETTİ

Yaşadığı tedirginlikte haksız olmadıkları da aşikardı Portekizlilerin.

Çünkü sahneye Tosun Paşa çıktı! Attığı golle milyonlarca yüreğe su serpti Cenk. Parantez açmadan edemeyeceğim Cenk Tosun çok güçlü vurduğu zaman top bile golden başka bir şeyi düşünmüyor tabir-i caizse... Ve itiraf edeyim ki unutulmaz golcü İlhan Mansız'ın ardından en çok sevilen yerli forvet Tosun Paşa! Şu anki formu ve arzusuyla Cenk Tosun, Mario Gomez'i bile kulübeye hapsederdi.

Ricardo Quaresma eski taraftarlarının alkışları arasında sahayı terk ederken Beşiktaşlılar şöyle diyordu: 'Güneşli günler' bizi bekler...