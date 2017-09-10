Zarar veriyor

Beşiktaş aç ve kendisini kanıtlamak isteyen özellikle iki oyuncusu, Lens ve Negredo ile hızlı başladı. Aradı hep Negredo. İlginç olan arattı da. Aralara bırakmaları da iyiydi.

Bu sezon asistleri gollerinden daha fazla olursa şaşırmam. Oğuzhan'ın penaltıyı kullanmasını şiddetle eleştiriyorum. Kaçırmasına kızmıyorum. Her oyuncu penaltı kaçırır ama Oğuzhan neden orada Negredo'ya zinciri kırdırmıyorsun? Bırak Negredo atsın penaltıyı kendine gelsin adam. Topu alıp ona versen Beşiktaş'taki büyüklüğün daha da tescillenirdi.

Pepe, beklentilerin çok altında.

Kolay geçiliyor, top dağıtamıyor. Çok dan dun oynuyor.

Lens geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan Lens değil. İkinci yarıda baktı olmuyor yapılması gerekeni yaptı ve Quaresma'yı aldı Şenol Güneş. Tolgay'ın hırsı, isteği bambaşka. Çok etkili ve her zaman söylüyorum oyunu çift yönde de oynaması büyük bir artı onun için. Bütün sahayı kullanıyor.

Necip sağ bekte yapılması gerekeni yaptı kendince. Daha fazlası beklenemez ama Beck aranmadı değil.

Tosic tamam kanıyla canıyla oynuyor ama Beşiktaş'a büyük zarar veriyor kritik maçlarda. İlk yarıda 5. dakikada sarı kart gördükten sonra 'eyvah' dedi Beşiktaşlılar. O kadar belliydi ki ikinci sarıyı da göreceği. Sürekli hücum yapan Beşiktaş takımının üzerine kontra ile gelen Karabükspor'u, Tosic ancak faulle durduracaktı ve öyle de oldu ikinci sarıyı yedi.



Beraberliğe razıydı!

Kırmızıdan sonra Negredo'nun çıkartılmasına hayret ettim. 3'lü savunmaya neden dönmüyorsun, sen Beşiktaş takımısın Şenol hocam? Beraberliğe razı olur mu Beşiktaş hiç?

Geçen iki sezona göre daha kötü. En kritik anda neden oyuna alınmaz ki?

Sezon başından beri söylüyorum;

Tamer Tuna gitti Şenol Güneş yarım kaldı. Okuyamıyor oyunu. Tamer Tuna yanına gelir, dosyasını alır, yaza çize anlatırdı hep en olağanüstü durumlarda Şenol Güneş'e. Bu mu kadro genişliği?

Resmen bu avantajı dezavantaja çeviriyor Güneş. Negredo'yu nasıl oyundan alırsın hocam? Karabük üstüne topla tüfekle geldi bu değişiklikten sonra. Karabük de bunu avantaja çeviremedi ve Şenol Güneş'in yanlışına yanlışla cevap verdi.

Karşısında 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş olduğunu unuttu ve kalesinde gördü. Fazla cesaretli davrandı.

Sabırlı olsaydı, defansı sağlam tutsaydı maçı alabilirdi de Karabük...