İmza atarım

Tempo, istek, arzu, ruh hiç biri kalmamış Galatasaray'da.

Ligin en yavaş en etkisiz, en çelimsiz stoperleri ile oynuyorlar sanki. Galatasaray gibi bir takımın defans anlayışı nasıl bu kadar çaresiz kalır anlamak mümkün değil! Ahmet Çalık gibi bir yetenek bile yeteneğini, bütün becerilerini kaybediyor bu defans anlayışında. Yazık ediliyor Ahmet'e.

Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan bir yıldız adayı bu duruma düşürülmemeli. Semih iyi niyetli ama artık Galatasaray'da işi bitmiş. İnter'e mi yoksa başka bir yere mi gidecek hemen gitsin. Semih, bu Semih değil. Takım anlayışı falan kalmamış. Kimse kimsenin yanında değil. Penaltısı verilmeyen Galatasaray'da kimse gidipte 'ya bu penaltı' diyemiyor hakeme. Bu kadar zamandır oynatılmayan, düşünülmeyen Sinan Gümüş kurtarıcı olarak ilk 11'de başlatılıyor. Öyle ki bu futbolcunun menajeri hafta içinde konuşuyor, yönetime sallıyor ve istediğini yaptırıyor.

Bir menajer çıkıyor 'ya konuşacağım ya oynatacaksınız' diyor açık açık.



Tudor reçete yazamıyor

Galatasaray'ı kimin yönettiği belli değil. Ne diyordu Dursun başkan;

Bize istifa istifa diye bağırıyorlar, futbolculara neden istifa diye bağırmıyorlar?

Ne beklersiniz ki oyunculardan.

Çıkacaklar da isterlerse kazanacaklar.

Kazanamazlarsa 'istifa' öyle mi? Yazık! Ayaklar baş, başlar ayak olmuş Galatasaray'da. Tudor oyuncular için gelecek sezonla ilgili rapor veriyor, Sneijder'e sallıyor, Bruma'ya şımarık diyor, takım içinde gruplaşmalar var diye isyan ediyor. Ne beklenir ki bu takımdan? Kopmuş, gitmiş her şey. Bunları söyleyene kadar sarı kırmızılıların yan toplardan gol yeme rekorunu nasıl durdururum diye düşünmüyor Tudor! Reçete yazamıyor.

Özetle kazanması önemli değil.

Düşme potasındaki Gaziantepspor karşısında kaybolan Galatasaray'da sportif, mali, idari temsiliyette bu kadar aciz kalınmamıştı. Galatasaray'a en az 7-8 transfer şart, ama nasıl?

Hangi para ile? Kimle? Kiminle yapılacak bu transferler? Tudor ile bu iş olur mu? Muslera ve Sabri 'dursun' diğerlerini bilemem! Bu takıma önce ruh sonra da kaybedince 'ağlayan' futbolcular alınmalı. Hakkını arayan yönetim gerekli. İmzamı atarım.