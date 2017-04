Tatil fotoğrafları

Olaylar, kavga; gürültü. Özür, ceza ve yeniden hayata dönüş. Hem de bir şey olmamış gibi.

Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda ki kupanın favorisi Fenerbahçe'ye karşı kaçırılan galibiyet! Ardından Beşiktaş'a 18 dakikada 3-0'lık skor!

Olacak iş değil.

Herkes Başakşehir için defansı eksik, morali bozuk, 3 mü yer 5 mi? derken çıktılar Beşiktaş'ı darmadağın ettiler. Ben başta olmak üzere hepimiz erken konuştuk.

Şampiyon ilan ettik Beşiktaş'ı.

Ve işin en trajik tarafı, Beşiktaşlı futbolcuların tamamı şampiyon olmuşlar da lig bitmiş gibi davrandılar hafta boyunca.

Futbolcuların sosyal medya hesaplarında çoluk çocukla tatil fotoğrafları paylaşımları bunun en büyük kanıtıydı.

Tüm takım sanki tatilde gibi davrandı geçen haftadan beri. Bir söz vardır topun döndüğü her kıta için geçerli olan; 'Futbolda olmaz olmaz'. Bunu İlk 18'de gösterdi Medipol Başakşehir. Beşiktaş taraftarı 3-0'dan sonra eyvah eyvah demeye başladı. 'Fenerbahçe maçında acaba n'olur?' diyenler de vardı sosyal medyada, sağımda solumda.



Kartal için zor bir hafta daha

Gerçekten de öyle. Fenerbahçe'nin kaybedeceği hiç ama hiç bir şey yok.

Bunu dün Ç.Rizespor maçına gelmeyen evet gelmeyen takımını boşlayan 42 bin taraftardan anladık! Kadıköy cephesinde herkes THY Euroleague'i düşünüyor, Final Four'da akıllar. Aziz Yıldırım da dahil buna. Bu sebeple o kadar çok rahat çıkacak ki Beşiktaş maçına Fenerbahçe, kaybedeceği hiç bir şey olmayacak.

Beşiktaş'ı çok zor bir hafta bekliyor.

Stres dolu günler. Beşiktaş Fenerbahçe'ye kaybederse şampiyonluk da gider! Bu kadar net yazıyorum.

Çünkü 'futbolda olmaz olmaz!'.

Ya Fenerbahçe maçından sonra oynanacak Bursaspor deplasmanı? Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istemeyen bir büyük camia daha. Onlar için de büyük fırsat tabi. Gelelim oynanan daha doğrusu oynanamayan futbola.

Şenol Güneş, Türk futbolunun en iyi teknik adamlarından, ilk 3 isminden biri. Ama o kadar inatlaşıyor ki bazen. Tolgay geçen hafta harika oynadı Oğuzhan'ın yerine tercih edilmeliydi.

Cenk? Kocaman bir soru işaretiydi bu Başakşehir karşısında.

Aboubakar ile başlanamaz mıydı?

Orta saha daha kalabalık tutulamaz mıydı?

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ikinci olmasını istemiyor, bu kadar kötü oyunun başka bir anlamı yok! dedim hep kendi kendime maçı izlerken. Quaresma'nın peş peşe isabetsiz ortalarından dolayı pozisyon bulamadılar.



En iyisi taraftardı

Beşiktaş gibi bir takımın yenilmeye tabi ki hakkı var ama sahada yürümeye hakkı yok. Beşiktaş dün müthiş derecede kötü oynadı tebrik ederim!

Beşiktaş'ta günün en iyisi taraftarıydı, 10 numara performans sergilediler.

3-1'e rağmen tek başına mücadele etti siyah-beyazlı tribünler. İnanın daha çok yoruldu tribündeki çocuklar.

Neymiş demek ki; Şampiyon olmadan şampiyon olmuş gibi ligi bitirip tatil fotoğrafları paylaşmak ile olmuyor bu işler.

Cüneyt Çakır'ın son düdüğü ile birlikte Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir için şampiyonlar ligi müziği çalarken Beşiktaş için tehlike çanları sessiz ve derinden duyuluyordu