Hoş geldin üçüncü yıldız

Bundan sonra rahat yok Beşiktaşlı'ya.

Adanaspor maçı öncesinde sokakta, mahallede, kahvede, kafede kime sorsanız 'Beşiktaş 4-0 kazanır hatta tarihi farka gider' diyordu.

Ben de, sen de, o da. Fakat unuttuğumuz bazı unsurlar vardı; 1- Konsantrasyon eksikliği yaşayan Beşiktaş, 2- Düşme tehlikesi korkusunu yaşamayan sadece Vodafone Arena'nın tadını çıkaran rahat bir Adanaspor, 3- Futbolda olmaz olmaz, 4- Beşiktaşlı'ysan rahat yok!

Maç başladı bunların hepsini tek tek yaşadı ve gördü Beşiktaş taraftarı. Rehavet değil konsantrasyon eksikliği. Beşiktaş kötü oynamadı. Beşiktaş rüyadan kalkmış gibiydi. Futbol öyle bir oyun ki, Lyon'a karşı penaltı kaçırarak takımının elenmesine sebep olan iki isimden biri olan Tosic bu kez Adanaspor'a karşı 3 puanı söküp alan kahraman oldu.



Tolgay en iyilerdendi

Golden sonra dizlerinin üzerinde kayarak metrelerce gittiği ana dikkat ettiniz mi? Çok şey söylüyordu o anda. Taraftar da anladı ve bağrına bastı hırçın, yaramaz ama forması için elinden gelenin fazlasını yapmak isteyen oyuncusunu. Talisca Beşiktaş'ın gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biridir. Hatta öyle ki Fenerbahçe'nin Alex'ini geçer mi geçer diye de düşünmüyor değilim. İstatistikleri darmadağın ediyor. Talisca için değil 25 milyon euro 125 milyon euro da verilir.

Tolgay Arslan maçın en iyilerindendi.

Çok özel bir futbolcu olduğunu yine gösterdi. Aklı Lyon maçlarında kalmayan tek futbolcusu Beşiktaş'ın Tolgay. Liderlik özelliği hatta özellikleri olan bir isim. Eksikleri de çok. Saha içinde performans olarak değil başka eksiklikler bunlar.

Daha olgun davranıp sadece maçlara ve antrenmanlara odaklanırsa büyük takımın büyük oyuncusu olmaya aday bir yıldız kendisi. Beşiktaşlı futbolcular çok ama çok yorgun. İleri geri koşan Gökhan Gönül o kadar yorgun ki artık nefes almakta zorlanıyor. Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde mi yoksa Beşiktaş-Adanaspor maçında mı daha çok heyecan yaptınız? Adanaspor'un futbolu G.Saray ve F.Bahçe'den daha göze hoş geldi mi? Bu Adanaspor, G.Saray'ı da F.Bahçe'yi de yenemez mi?

Beşiktaş ile G.Saray ve Fenerbahçe arasında futbol kalitesi farkı?



Tosic hedefi buldurdu

Beşiktaş'ın futbolu dün büyük fireler verdi tamam ama sebepleri var. Gelecek sezon Beşiktaş bu oyunu, iştahı ve kalitesiyle şampiyonluğun en büyük adayıdır.

Beşiktaş'ı da tek zorlayacak takım Trabzonspor olacaktır. Beşiktaş da Trabzon da atıyor, yiyiyor futbol adına ne varsa sahada sergiliyor. Beşiktaş bu sezonun şampiyonu.

Açın sol şeridi Beşiktaş geliyor.

Sevgili meslektaşım Erdem Ulus güzel söyledi; Bu ligin açık ara en iyi iki takımından birincisi Beşiktaş'tır.

İkincisi ise; Yorgun Beşiktaş! Kimse kusura bakmasın Edirne'den Kars'a, Mars'tan Venüs'e Kadıköy'den Beyoğlu'na 'Şampiyon Beşiktaş' yazdırıyor Şenol Güneş'in Kartalları. Ne diyelim dün itibarı ile Tosic attı şampiyonluk geldi!