‘Fabri’ka hatası

Oysa her şey o kardar güzel başlamıştı ki. Öyle derdi ustalarımız yıllar önce anlattığı maçlarda.

Dün gece ilk düdükle birlikte tam 70 dakika Beşiktaş mükemmel bir futbol oynadı. Peki ya 74 saniye? 74 saniyede iki gol birden yenir mi? Beşiktaş yine tarihe geçti. 'Fabri'kasyon hatası bir gol bütün gecenin neşesini aldı götürdü.

Halbuki 83. dakikaya kadar ne hayellerimiz vardı? Fransızların çirkin oyunlarını bile görmezden gelmiştik. El oyunlarını bırakıp ayak oyunlarına bakmıştık. Fransız holiganların demir sopalarla saldırışını bile unutmuştuk. Talisca'yı Hagi yapıp G.Saray'ın UEFA Kupası'nı Beşiktaş'a yakıştırmıştık.

Ama dedik ya 'Fabri'kasyon hatası ve öncesinde 70. dakikadan itibaren Beşiktaş'ın geriye yaslanması, tribünlerin rehavete girmesi umutlarımızı köreltti.

74 saniyede herşeyimizi kaybetmesek de işimizi zora soktuk. Hakem yorumcusu değilim ama İspanyol hakem tüm prokovasyonlara rağmen Beşiktaş'ı ezdirmedi.

Beşiktaş'ı ezen 'Fabri'kasyon hataları oldu! Cenk sahada gezdi durdu. Mitrovic kötünün ötesindeydi. Marcelo tek başına iki kişilik stoper gibi oynadı. Gökhan Gönül gönülden yüreği ile mücadele etti.



Her oyunu yapacaklar

Beşiktaş'ın fabrika ayarlarında Şenol Hoca muhakkak oynama yapmalıdır.

Tolgay'ı bu yüzden hep beraber kenara itmiştik çünkü o da Fabri gibi turu kendi elleriyle vermişti. Rövanş Fabri'nin son şansı. Tur giderse, kale de gider.

Son olarak içimizdeki Fransızlara seslenmek istiyorum. Türk görünümlü Fransızlara! Türk pasaportu taşıyan yeri geldiğinde en büyük Türk benim diye bağıran sözde vatandaşlara. 5-6 Fransız tribünde çocuk çoluk demeden demir sopalarla vatandaşlarımıza saldırıyor.

Bayrağımız çalınıyor. Bayrağımız yakılıyor.

Polis dışarda stat çevresinde Türk taraftarları dövüyor. İçimizdeki Fransızlar, Fransa lehine "Oley" çekiyor.

At izini it izine karıştırdılar. Her zaman söylerim; söz konusu Türkiye ise Beşiktaş'ı da Galatasaray'ı da Fener'i de Trabzon'u da teferrühattır!

Sayın Servet Yardımcı, Beşiktaş'a yardım et. Beşiktaş'ın haklarını koru, Fransızların tuzağına düşme.

Lyon'un ikinci golünde sahaya giren Lyon taraftarlarını da gördük, tribünde dayak yiyen Türk çocuklarını da... UEFA'nın içindeki dinamikler ve Fransızlar rövanş için Beşiktaş'a her türlü oyunu yapacaklar! Beşiktaş'ı UEFA'ya yedirme.

İstanbul'u Şenol Güneş'e ve muhteşem Beşiktaş taraftarına bırak.

Bu tur bizim olacak.