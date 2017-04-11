Galatasaray küme düştü!

Galatasaray deneme tahtası değil. Sneijder, Podolski ve De Jong böylesine önemli bir maçta kulübede oturmaz. Bu adamlar ne kadar formsuz da olsa lig ikinciliği ve şampiyonlar ligi için oynatmak zorundaydın.

Üçünü de hemde. Öyle ki lig ikincilerinin oynayacağı ön eleme maçları artık çok zor geçmeyecek.

Çünkü majör liglerin ilk 3 ya da ilk 4 takımı doğrudan devler ligine gidecek.

Bizim ligde ikinci bitiren takımın şampiyonlar ligi şansı geçtiğimiz yıllara göre daha fazla. Karşımıza üçüncü, dördüncü sınıf takımlar çıkacak. Sanırım kimse bunun farkında değildi sarı kırmızılılarda. Galatasaray'ın rakibi Medipol Başakşehir'in forvetinde 'bitti' denilen Adebayor varken sarıkırmızlıların kulübesinde 3 star oyuncu oturuyor. Bitmiş denilen Adebayor bitmediğini gösterirken, attığı goller Tudor'a tokat gibi geldi. İflas etmiştir Tudor. Hangi taktikle oynadın Tudor?

Nasıl çalıştırdın bu takımı? Kimle kazanacaktın?

Senin yüzünden Tudor!



Avcı daha insaflı olurdu

Abdullah Avcı'ya, G.Saray size karşı nasıl bir kadro ile çıksın? deselerdi, herhalde sarı-kırmızılıların dünkü ilk 11'ini yazardı. Ayıp olmasın diye araya De Jong'u katardı belki.

Tudor bey G.Saray'a tarihi bir yanlış yapmıştır. Futbolcular o kadar yorgun ki! Sen sezon ortasında böyle bir yükleme yapamazsın. Oyuncular baygınlık geçiriyor. Futbolcuların idman futbolcusu oldu çıktı. Maçlara yorgun çıkıyorlar. Senin yüzünden Tudor!

Kötü oynayabilirsin ama kötü koşamazsın.

Koşamıyor Galatasaraylı oyuncular.

Defans falan yok, kalmamış.

Havadan, karadan her yerden gol yiyorlar. Senin yüzünden Tudor!

Defansına kızan Muslera kalesini terk ediyor, 4.golü yiyor Galatasaray.

Ne yapsın ki Muslera! 4'lü savunmayı Muslera ile yapıyor Galatasaray adeta. Maç sonunda Fatih Terim stadında şampiyonlar ligi müziği çaldı.

Mesaj şuydu Başakşehir adına; Biz sizden daha iyiyiz! Senin yüzünden Tudor! Galatasaray su topu takımıyla çıksaydı 4 gol yemez hiç bir maçta.



Tudor'u değil Karabük'ü!

Galatasaray artık rakipleriyle değil sarı kırmızılı taraftarların duygularıyla oynuyor. Terim döneminde Real Madrid maçında 5,5,5 diye bağıran Galatasaray'dan dün akşam 5,5,5 diye bağırılan Galatasaray'a. Düne kadar Galatasaray ligi ikinci bitirebilir diyordum. Taraftarının duyguları ile oynayan Galatasaray benim de düşüncelerimi alt üst etti. En kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe bu G.Saray'ın üzerinde bitirir ligi. Senin yüzünden Tudor! Son olarak yönetime yazıyorum. Galatasaray'ın başarılı olması için Tudor'u değil, komple Karabükspor'u almanız lazım!!!

Ligden düşen ilk takım dün akşam belli oldu. Galatasaray'ın ruhu küme düştü.