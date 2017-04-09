İşte Premier Lig bu

Son haftalarda değil, son aylarda da değil son yıllarda izlediğim en mükemmel maçtı. Hem de tüm liglerde, içerde dışarıda izlediğim en muhteşem karşılaşmaydı. Derbi olarak kabul edilmiyor ama derbiden daha derbi bir maçtı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesinde R.Madrid ile A.Madrid karşı karşıya geldi.

Tempolu ve zevkliydi. Ama bir Trabzonspor- Beşiktaş maçı kadar değildi. 90 dakika bazen 1 hafta gibi gelir futbolseverlere.

Bitmez maç. Dün öyle değildi. 90 dakika, 9 dakikada bitti sanki. İzlerken yoruldum.

Sadece spor servisinde değil bizim kanalda, Beyaz TV'de tüm birimler ayakta izledi Trabzon'daki müthiş mücadeleyi.

Trabzon seyircisini, şehrini kutlarım.

Muhteşem stadın hakkını veriyorlar.

Ersun Yanal ve Şenol Güneş'i ayakta alkışlıyorum.

Nasır tutmuş futbol sevdamıza merhem oldular. Günümüz modern, çağdaş futbolun tüm inceliklerini takımlarına aşılamışlar. Kaleciler Onur ve Fabri de birer kanat oyuncusu ya da orta saha kadar yoruldular. Hakem Ali Palabıyık ve ekibi ligde bu sezon bir çok futbolcunun performansından daha fazla efor sarfettiler.

Ali Palabıyık'ın tek bir hatası vardı.

Uğur Demirok'un koluyla müdahelesini es geçti. Pozisyon net penaltıydı.

İki takımda sürekli mağlup duruma düşmesine rağmen kopmadılar, kopamadılar maçtan. Bunda Yanal ve Güneş'in katkısı o kadar büyüktü ki.

Okay muhteşem oynadı, Castillo müthişti.

Oğuzhan dört dörtlüktü. Gökhan Gönül haftalardır harika. Beşiktaş'ta belki de en kötü maçlarından birini oynayan Atiba, 90.dakikada ön libero olmasına rağmen, sırf kazanmak için gitti golünü attı. İşte bu Beşiktaş'ın galibiyete ve şampiyonluğa ne kadar inandığını gösteren en büyük kanıt oldu. Talisca'nın süper golünden sonra, sakatlanıp oyundan çıkan Quaresma'ya koşması, birbirlerine sarılmaları bir başka güzellikti. Ortalar güzel, goller güzel, pozisyonlar güzel.

Her şey güzeldi. Kaybedene yazık olacaktı.

Trabzon'a yazık oldu. Trabzonspor taraftarı iki takımı da ayakta alkışladı. Şimdi Beşiktaşlıları Lyon'a kadar 2 günlük tatil bekliyor. Büyük bir keyifle M.Başakşehir- Galatasaray maçını izleyecekler.

Sevgili meslektaşım Murat Kosova'nın Premier Lig maçlarını anlattığı dönemlerde dillere pelesenk olan, yıllarca jeneriklerde kalan bir sözü vardı; 'İşte premier lig bu'... Dün gece Premier Lig'i kıskandıran bir heyecan vardı Trabzon'da. Taraflı tarafsız herkesin, futbolunu beğendiği bir takım Beşiktaş.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu şimdiden kutlu olsun.