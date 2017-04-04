Fatih Terim’i gördüm

Bir zamanların Galatasaray'ı gibiydi dün akşam sarı kırmızılılar.

Hızlı, istekli, baskılı, formda... Basmadık yer bırakmayan Galatasaray...

Tribünlerde çok fazla taraftar olmamasına rağmen gollerle gelen coşku, bir zamanların Galatasaray'ını hatırlattı.

Kenarda Fatih Terim var gibiydi.

Ortada Melolar, eski Selçuklar, eski Sneijderler, forvette Drogbalar ya da Buraklar. Arka arkaya gelen goller.

İzlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamamamızı sağlayan Galatasaray vardı. Baktım bir ara kenara Hasan Şaş ile Ümit Davala'yı gördüm.



Neden hep böyle olmadı?

Baktım, Fatih Terim 4-0'da bile 'çııık çııık' diye bağırıyor defansa. 5. golü istiyor imparator. Zaman zaman Şaş ile, Davala ile sohbet ediyor. Abdürrahim Albayrak tribünde farka rağmen hop oturup hop kalkıyor.

Böyle bir gece yaşadım dün G.Saray adına bir futbolsever olarak. 'Ne güzel günlerdi' dedim. Keyif veriyordu ezeli rakibe bile. Kendi taraftarını sarhoş ediyordu o günlerde. Özlemişti G.Saraylılar böyle bir akşamı. Rüzgar tam bir Ali Sami Yen rüzgarı gibiydi.

Sarı-kırmızı olan ne varsa hepsine ufaktan dokunup geçiyordu. Mest ediyordu. İçleri sızlatıyordu. 'Ah' dedirtiyordu 'ah'. Neden hep böyle olmadı?



O günler çok uzakta kaldı

Kimler Galatasaray'ın bu durumuna sebep oldu? Nerede Terim, nerede o Drogbalar, nerede Buraklar, nerede Melolar, nerede o eski tribün şovları, koreografiler demeyen yoktu.

Tribünler bilakis 4-0'a rağmen 'yönetim istifa, yönetim istifa' diye bağırıp duruyordu.

O günler çok uzakta kalmıştı anlaşılan. İnanmadım ben de dün geceye. Dün geceki skora. Çok uzaktalardı adını geçirdiğimiz isimler ve tribündekiler.



Ayakta duramayan Kaplan

Ligde kalmak için can çekişen Adanaspor'a pençelerini vurdukça vuran Aslan, aslında o bildiğimiz Aslan değildi. Avını parçalamasına rağmen Aslan'ın yüreğinde derin yaralar vardı.

Saklıyordu yarasını.

Aslan zor durumda. Dün gece geçici bir tokluk yaşadı. Şimdilik karnı doydu ama bu tokluk yarın yine yerini açlığa bırakacak.

O zaman açlık ile beraber yaralar da sızlayacak. Aslan eski aslan değil.

Kükreyemiyor, yaşlanmış.

Gözleri yaşarıyor. Nerede o ormanlar kralı? Nerede o Avrupa Fatihi?

Aldanmayın dün geceye.

Yaralı Aslan'ın karşısında ondan daha yaralı, ayakta duramayan bir Toros Kaplan'ı vardı.

Aldanmayın.