Terbiyesizlik

Fabiano ve Ahmet Şahin maçın en önemli iki ismi. Volkan yokken Fenerbahçe kalesi alarm verirken dün akşam Fabiano özellikle yan toplarda harikaydı. Ahmet Şahin de sürekli jeneriklik görüntüler verdi.

'Bir takımın, bir maçta en çok konuşulan ismi kalecisiyse oynanan futbol berbattır' demektir. İki takımın da kalecileri çok iyiydi ve iki takımın da futbolu berbattı.

Spor servisinde öğle saatlerinde izlediğimiz Akhisar-Medipol Başakşehir maçında daha çok ayağa kalkıp oturduk. Karabükspor- Fenerbahçe maçını izlerken gıkımız çıkmadı. Herkes uyudu.

Bir ara baktım, etrafımdakiler telefonlarına bakıyor, farklı alanlarda sohbet ediyor.

Ben bu maçı yazmasam o anda başka hangi maç varsa onu izlerdim açık söyleyeyim.

Böylesine ruhsuz bir maçtı. Düşünün maçı anlatan spiker arkadaşımız sürekli Ahmet ve Fabiano'nun isimlerini söyleyip durdu. Hani çok tempolu olur da, pozisyon zenginliği vardır da, kaleye şutlar çekilir kalecilerin isimlerini bol bol söylersiniz. Karabük'te öyle değildi ama.

Kaleden kaleye degajlar ve dokunuşlarla kalecilere giden toplar vardı. Ve sonrasında da bol bol Fabiano ve Ahmet'in isimleri.



Advocaat'ı hemen yollayın

Gelelim esas konuya. Volkan Şen oyuna girdi ve çıktı. Girdikten bir kaç dakika sonra yerde kaldı ve herkese 'eyvah' dedirtti. Ben de sakatlandı sandım. Ama 'oyuna devam edebileceğim' dedi vücut diliyle. Doktorlar da oynayabilir diye kenara işaret verdi. Kalktı ve oynamaya başladı Volkan. Sonra Advocaat yine yaptı yapacağını.

Ortada sebep yokken oyundan çıkardı Volkan'ı. Ne yaptığını kimse anlamadı.

Volkan'a bir şeyler anlattı kulübede, 'oyunu yavaşlattın çabuk olmamız lazımdı' der gibiydi. Ben size şimdi bildiğimi anlatayım.

Bundan haftalar önce Volkan Şen soyunma odasında Advocaat ve yardımcısı ile kavga ediyor. Volkan ile Advocaat'ın yardımcısı birbirlerinin üzerine yürüyor. Sonrasında Advocaat kapıyı çarpıp dışarı çıkıyor.

Fenerbahçeli futbolcular, Volkan Şen'i zor ikna ediyor. Ondan sonra ipler kopuyor.

Ardından profesyonelce hareket ediliyor ve iki taraf da bir şey olmamış gibi işlerini yapıyorlar. İşte dün akşamki Volkan Şen'e yapılan 'terbiyesizliğin' sebebi de budur. Bu bir terbiyesizliktir. Bir ara Advocaat'a bakıp düşündüm Volkan Şen ile ilgili verdiği karar acaba 1 Nisan şakası mı? Ama şakaya da benzemiyordu.

Yeteneği olur olmaz, eleştiririz, futbolunu yerden yere vururuz ama sen milli bir futbolcuya ya da herhangi bir oyuncuya bunu yapamazsın. Gir ve çık! Fatih Terim'in en çok inandığı futbolculardan biri olan Volkan Şen ya da herhangi bir futbolcu bunu hak etmiyor.

Advocaat'ı hemen yollayın, huzuru geri getirin. Kulübede yüzler gülmüyor.

Her şey bitmiş. Van Persie'nin attığı galibiyet golüne bile sevinmeyen Fenerbahçeliler var artık. Getirin bir altyapı hocasını son maçlara öyle çıkın.

Hocasız da olur; siz Fenerbahçesiniz.