Ağlamak istiyorum

Olmadı, olmadı, olamadı... Fransızlar istemedi, UEFA istemedi, Sırp hakem Maziç istemedi...

En önemlisi futbolun adalet terazisi bu kez yanlış tarttı, hileliydi.

Oysa ne çokta istemişti hem stadı dolduran muhteşem taraftar, kartal yürekli futbolcularımız, yöneticilerimiz ve bütün Türkiye'miz. İlk maçtan önce devreye giren ayak oyunları, maçta tribünlerde ve UEFA da devam etti.. Beşiktaş penaltılarda kaybetti Tosiç ve Mitroviç yarı finali kalecinin ellerine teslim ettiler..

Oysa Beşiktaş maça çok iyi başlamıştı daha ilk dakikalarda Cenk ile yakaladığımız iki pozisyon hem tribünleri hem de ekran başındaki Türkiye'yi ümitlendirdi,bu işi bitirebiliriz derken yarı final hayalleri kurarken golümüz de geldi. Talisca'nın müthiş vuruşu ile yer yerinden oynadı. Marcelo'nun yokluğunda savunmasını Mitroviç ve Tosiç ikilisine teslim eden Güneş kenarda kara kara düşünürken, Lacazette savunmanın arkasına sarkarak beraberlik golünü atarken derin bir sessizlik çöktü Arenaya.

Şenol hocanın maç öncesi taktiğinde hem Fransızlar'ın hemde UEFA'nın attığı golü çıkarma hesapları vardı,bu da doğal olarak Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatıyordu. İleride yalnız kalan Cenk Tosun elinden geleni yaptı ama nafile. İnsanın aklına Aboubakar olsa bu maç farklı olur muydu ? sorusu geliyordu, amatörlük belki de Kartal'ı yarı finalden etti nerden bileceğiz.

Oysa Arena'ya Güneş bu kez farklı doğacak, Kara Kartal tarihinde ilk kez tarih yazacak ve Avrupa da yarı finali görecek, sonrada ver elini Stockholm.



Fabri gecenin en iyisiydi

90 dakika biterken hem biz hem de onlar gol kaçırma yarışına girerken, Fransızlar'ın en iyisi Lacazette'nin oyundan çıkması ile rahat bir nefes aldık. Uzatmalara gelince buna ne yürek dayanır ne de beden. O muhteşem füzelerine alıştığımız Talisca'nın kaçırdığı pozisyonlar stattaki taraftarları ve ekran başında Türkiye'yi hop oturtup hop ayağa kaldırdı.

Atiba'yı ilk kez dün gece kötü oynadığına şahit olanlar "Gerçek Atiba mı bu?" diye sormadan edemedi, olsun canı sağ olsun Atiba'nın bir maçta kötü oynama hakkı olsun. Fabri'ye ayrı bir parantez acıyorum, ilk maçtaki hatalarını fazlasıyla telafi etti, gecenin belki en başarılısıydı.

Tarihinde ilk kez yarı finale belki de finale kalma şansı yakalayan Beşiktaş'a kirli eller, kirli yüzler izin vermediler.

Batmayan Güneş bir kez daha doğacaktı, rakipleri yendiği gibi o gizli güçleri de üst üste koyacaktı.

Şerefli ikinciliklere alışık olan Beşiktaş'ın bu şansızlığı Avrupa'da da yakasını bırakmadı. Penaltılara kadar getirdiği maçı ne yazık ki taçlandıramadı.

Olsun Beşiktaş'ım bu kez olmadı bir daha ki sefere yaşattığın heyecan ve başarılarla bizim gönüllerimizin şampiyonusun..

Sen aldırma Kartal aldırma. Ben ağlamak istiyorum...