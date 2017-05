Hem stoper hem hoca olsun

Tudor bu fiziğiyle çıksın sahaya, stoper oynasın. Teknik direktörlüğünden daha fazla faydası olur



İki taraf da gergin... Bence Galatasaray için daha rahat maç. G.Antep için daha gergin.

Çünkü maçı kaybederse biri her şeyini kaybediyor.

Diğeri kaybederse bazı şeylerini kaybediyor.

Her şeyi kaybetmek zordur. Hele o her şeyi kaybetmek küme düşmekse ve 2. Lig'de mücadele etmekse orada fazla kalitenin falan da sözü olmuyor. Her şey var. Aşk, ihtiras, kan, şiddet yani mübalağa ediyorum.

Galatasaray iki sezondur yan toplardan gol yiyor.

Şu andaki Galatasaray teknik direktörü kim? Tudor.

Peki Tudor nerede ne oynuyordu? Juventus'ta stoper.

Bakın çok net söylüyorum. Tudor şu anda soyunsun, Galatasaray defansında stoper oynasın, Galatasaray bu yediği yandan gelen ortalardaki kafa gollerinin yüzde 60, 70'ini yemez. Peki o zaman soralım. Tudor Galatasaray'a teknik direktör olarak mı daha faydalı olurdu yoksa stoper olarak mı? Bence Tudor bu fiziği ile teknik direktörlüğünden daha fazla faydalı olurdu Galatasaray'a. Yanındakileri de idare ederdi "Sen şuraya git şuraya gel" diye. Arkasında da Muslera var.

En az 3-4 sezon Galatasaray'ı götürürdü. Galatasaray başkanının yerinde olsam Tudor'la bu konuyu konuşurum hem teknik direktör hem futbolcu olarak çalışmasını isterim. İddia ediyorum bir spor yazarı Tudor'a bunu sorsun; 'evet' cevabı verecektir ama futbolcularını küçük düşürmemek için bu cevabı vermez.

Gaziantep yıllardır can çekişiyor. Bir şeylere karar vermeleri gerekir. Sistem takımı mı kuracaklar yoksa bir teknik direktörü getirip çıkmayı mı? Getirdikleri teknik direktör yurt dışındaydı. Herhalde ahbap-çavuş ilişkisiyle getirdiler. O zaman da sonucuna razı olacaksınız.

"Ben dışarıdaydım, Türkiye'yi takip ediyordum" hikayedir. Beyler artık 8 maçlık, 10 maçlık, 5 maçlık teknik direktörlük olayının Türkiye'de bitmesi gerekir. Çünkü deniz bitti. Plan yapacaksınız, program yapacaksınız öyle yürüyeceksiniz. Hakem penaltımı vermedi, hakkımı yedi ile bu iş yürümez. Eğer hakemler maç satarak düdük çalmıyorlarsa, maç satarak bayrak kaldırıp kaldırmıyorlarsa yaptıkları hatalara ben varım. Yöneticilerin ve hocaların hataları hakemlerden fersah fersah fazla.Şike olaylarından sonra bazı şeyler terse döndü. İnsanları aldatamıyorsunuz. Şike ve teşvik olaylarına rahat rahat giremiyorsunuz. Yani şunu demek lazım: "Eski çamlar bardak oldu..."



ÇiLEK NASIL YENiR?

Sneijder, Galatasaray'a 'çilek' olarak alındı. İyi güzel. Peki çileği ne zaman yersiniz? Çok güzel bir yemek, üzerine bir kahve. Sonra ya pudra şekerli çilek ya pastanın üstü çilek. Yani her şey olacak sonra çilek olacak. Sen hiç bir haltı yapmadan çilek almaya kalkarsan bu yolda giderken otobanın yanında 10 dakika mola verip şişe suyuyla çilek yemeye benzer.