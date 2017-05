At sahibine göre kişner

Dursun Özbek’ten G.Saray’a başkan olmaz. Tudor’dan G.Saray’a teknik direktör olmaz. Selçuk ve Sneijder’den G.Saray’a kaptan olmaz. Podolski’den G.Saray’a santrfor olmaz. Özgür Yankaya’dan kesinlikle hakem olmaz