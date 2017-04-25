Korku tünelinden geçti

Şenol Güneş, 72’de klasik savunma düzenine geçene kadar Beşiktaş korku tünelinde gibi oynadı. Eğer bu maç berabere bitseydi, siyah-beyazlılar Başakşehir’e baskı altında gidecekti

Şenol Güneş, bazı oyuncuları dinlendirmek için sakat olmadıkları halde kenarda bekletti.

Öyle gözüküyor. Sahaya klasik defansla çıkmadılar. Bir takımın kalecisi ve arka dörtlüsü uyum içinde olursa takım işinin yarısını halletmiş demektir.

Şenol Güneş, 72'de Atınç'ın oyundan çıktığı andan itibaren klasik düzenine döndü. Zaten hemen oyunda rahatlama başladı. Ondan evvel siyahbeyazlılar korku tünelinde gibi oynadı. Beşiktaş defansından dönen bütün toplar Adanasporlu oyunculara gitti. Bakın gitti diyorum. Aslında gitmedi, Adanasporlu oyuncular sahayı daha iyi parselledikleri için bütün dönen topları onlar aldılar. Yani bu tesadüf değildi.

Atiba da oyundan çıkınca siyah-beyazlıların bütün dengeleri bozuldu. Atiba daha önde baskı yaparak arka tarafı rahatlatıyordu. Beşiktaş takımı dün Adanaspor gelirken, gelen oyunculara baskı yapacaklarına hep geriye kaçarak oynadılar. O zaman da Adanaspor 30-40 metrelik alanı hem aralarında top yaparak, hem de top sürerek çok rahat bir şekilde geçtiler. Hatta 25-30 metreden şutlar dahi attılar. Tamam, Atiba'da bir yorgunluk var. İyi de Atiba bu işi yapamadığı zamanlarda Beşiktaş'ta bu işi yapacak ikinci adam kim?

Bir adam daha var bunu yapacak. O da Necip...

Necip'ten öyle araya gol pası beklemeyin. Ama Necip sonuna kadar rakibi ısırarak kendi defansına rakibin yorgun ve bitik gelmesini sağlıyor. Yani iyi bir bozucu.

Yapıcı kullanırsanız onun da moralini bozarsınız.

Aboubakar, Avrupa kupası maçlarında oynamadı.

Ama hâlâ yorgun. Şu gözüküyor, Beşiktaş seyahatlere gittiği zaman Atiba da seyahatlere gitmiş. Çalışmamış… Talisca'ya bakıyorsun. Elinden ne geliyorsa yapıyor, hatta fazlasını bile. Belli ki kendine çok iyi bakan ve çok çalışan bir oyuncu. Tam bir profesyonel. Helal olsun.

Bence dün gece Beşiktaş direkten döndü.

Eğer Başakşehir deplasmanına bu maçta berabere kalıp gitseydi baskı altında oynayacaklardı. Ama şu anda öyle değiller. Rahat gidiyorlar ve dinlenmiş gidecekler.

Bu da onların büyük avantajı.

Düşünün Beşiktaş bu maça çıkarken 4 puan farkla lider Adanaspor sonuncu... Ama maça baktığınız zaman Adanaspor hiç de sonuncu gibi oynamadı. Helal olsun onlara. Aslında bütün Adanasporlu futbolculara ceza vermek lazım. Şimdiye kadar neden böyle oynamadınız, mücadele etmediniz diye. Oyunu çirkinleştirmediler, yalnızca futbol oynadılar.



AMAN HALİL KARDEŞİM!

Hakem Halil Umut Meler'i sorarsanız sahada çok rahat gözüküyor. O görüntüsünü çok beğeniyorum. Futbolcuyla fazla diyaloğa girmiyor. Gördüğünü çalmaya çalışıyor. Her gün üzerine biraz koyarak gidiyor. Bu arkadaşımız İzmir bölgesinden. Aman kardeşim İzmirli ağabeylerin gibi olma. Ne görüyorsan çal, hiç acıma ve korkma. Her maça bu maç benim son maçım olur diye çık. Sahada babanı bile tanıma. Çünkü kabiliyetin var, ham madden var.