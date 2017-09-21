Abdülkadir formaya ısındı
Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen ve gelecek vadeden oyuncu olarak gösterilen Abdülkadir Ömür, 2017- 18 sezonunda A takımda kendine şans bulmaya başladı. 2016-17 sezonunda A takım formasıyla ligde 2 maçta 16 dakika süre alan 18 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda ise ligde geride kalan 5 haftada 3 maçta 134 dakika sahada kaldı, 1 de asist yapmayı başardı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Abdülkadir formaya ısındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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