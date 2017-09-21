 Abdülkadir formaya ısındı – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Abdülkadir formaya ısındı

    Abdülkadir formaya ısındı
    Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen ve gelecek vadeden oyuncu olarak gösterilen Abdülkadir Ömür, 2017- 18 sezonunda A takımda kendine şans bulmaya başladı. 2016-17 sezonunda A takım formasıyla ligde 2 maçta 16 dakika süre alan 18 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda ise ligde geride kalan 5 haftada 3 maçta 134 dakika sahada kaldı, 1 de asist yapmayı başardı.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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