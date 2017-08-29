 Taşçı en az 2 hafta yok – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Taşçı en az 2 hafta yok

    Taşçı en az 2 hafta yok
    Transfer listesinde yer alan , hafta sonu oynanan Khabarovsk maçının 32. dakikasında sakatlanıp oyunu terk etmişti. Spartak formasıyla bu sezon ligde 4 maçta 304 dakika forma giyen 30 yaşındaki stoperin, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Serdar'ın sakatlığının girişimleri engellemeyeceği bildirildi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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