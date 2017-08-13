Trabzon, Eren için ayakta
Trabzonspor - Atiker Konyaspor maçı öncesi duygusal anlar yaşandı.
Trabzonspor, Medical Park Arena'da Atiker Konyaspor'u konuk ederken; karşılaşma öncesi duygusal anlar yaşandı.
Maçka'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül için saatler 19.45'i gösterirken; taraftar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuldu.
Trabzonspor sahaya "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ve #iyikivarsıneren" pankartıyla çıktı. Stadın dört bir yanında Eren'i hatırlatan pankartlar açıldı.
İki takım sahaya çıkarken, "Şehitler Ölmez, Vatan bölünmez" tezahüratları yapıldı.
Maçtan önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.
Trabzonspor ise sosyal medyadan "Yiğidimiz Eren hep 15 yaşında... Unutulmayacaksın!" mesajını paylaştı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:07
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 146
Yorum
aytac mektubu iyice okuyun mektupta anlasma yok sadece maddeler var ve sonunda eliniz cabuk tutun baska bir turk takimi ile de gorusuyoruz diyo...
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SOSYALbahçe
Toplam 100
Yorum
serhat Beşiktaş ile aramızda çıta çok açıldı 2 takımın kadrosuna bakınca Beşiktaş şampiyon olur hatta yedekleride 2 inci olur lig başladı bir stope
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Yılın transferi
Toplam 24
Yorum
metinn Feghouliyola cikmis geliyor o kanatta yer yok snbaskan fb nin durumuna dusm gökhan varken seneri alldi caner varken de h.ali sonrasi husran
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