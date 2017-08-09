 Yıldızımız Yusuf – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Yıldızımız Yusuf

    Yıldızımız Yusuf

    Saral, “ 50. yıl şampiyonluk kadromuzda yıldızlaşır” diye konuştu

    Yönetici Gökhan Saral, genç oyuncuları 'nın 50. yıl kadrosunda yıldızlaşacağını söyledi. 20 yaşındaki orta sahanın Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasına ilişkin haberler konusunda Saral, şöyle konuştu: "Başkanımızın da dediği gibi Yusuf Yazıcı 50. yıl kadrosunda yer alacak ve şampiyonluk kadrosunda yıldızlaşacaktır. Dünya futbol otoritelerinin takibe aldığı oyuncumuz dünya futboluna emin ve sağlam adımlarla yürüyecektir. Trabzonspor, kökleriyle birlikte yeni yıldızlar yetiştirecektir." Saral ayrıca, "Trabzonspor, kadro kalitesiyle şampiyonluğa oynayacaktır. İki kulvarda da kupayı müzemize getirmenin mücadelesini vereceği" dedi.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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