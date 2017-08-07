Burak Yılmaz dengeleri bozdu

Trabzonspor'da tavan fiyat uygulaması Burak Yılmaz'ın, transferiyle son buldu. UEFA kriterlerine göre futbolcu gideri yılda 60 ile 70 Milyon TL arasında olması gereken Trabzonspor'un yıllık güncel oyuncu gideri 110 Milyon 158 Bin TL'yi buldu. Göreve geldiği ilk dönemde Trabzonspor'da mali disiplini sağlama konusunda kararlı olan ve feda dönemini başlatan Başkan Muharrem Usta, takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak üzerinden belirlediği tavan ücreti, Burak Yılmaz transferiyle aştı.

Trabzonspor, finansal olarak daha sağlıklı bir mali yapıya sahip olmak ve rekabeti ekonomik olarak daha eşit koşullarda sürdürebilmek için geçtiğimiz sezon UEFA ile masaya oturmuş ve yetkililerle yaptığı görüşme sonrası UEFA Finansal Fair Play kuralları konusunda anlaşmaya varmıştı. Söz konusu anlaşma doğrultusunda belirlenen bütçeyi aşmamaya özen gösteren Karadeniz ekibi , mali yönden gelir gider yapısını belirli bir dengeye oturmak için yeni düzenlemelere gitmişti. İlk etapta futbolcu maliyetlerini aşağıya çeken Trabzonspor yönetimi, 2015-16 sezonunda 130 milyon TL'ye dayanan futbolcu giderleri 2016-2017 sezonunda 70 milyon TL'ye kadar düşürerek daha sürdürülebilir seviyelere indirmişti.



Feda dönemi yaşanmıştı

Trabzonspor'da göreve geldiği ilk günlerde feda dönemini başlatarak bazı futbolcuların aldığı yıllık ücretlerde indirime giden Muharrem Usta, bordo-mavili kulüpten yılda 3 Milyon 200 Bin Euro kazanan Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesini revize ederek 2020 yılına kadar uzatmış ve aldığı yıllık ücreti ise arak 2 Milyon 250 Bin Euro'ya indirmişti. 2 milyon 500 bin Euro kazanan N'Doye ve Onur'la birlikte bazı oyuncularında katılımıyla yıllık ücretlerde indirime gidilmişti. N'Doye ile 2 milyon 500 bin Euro yerine 1 milyon 700 bin Euro'ya el sıkışmıştı. Söz konusu sürecin ardından takıma transfer olan oyuncularda Onur Recep Kıvrak'ın yıllık kazandığı 2 Milyon 250 Bin Euro'nun altına bordo-kulübe imza atmıştı.



En çok kazanan Burak Yılmaz oldu

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, mali disiplini sağlama konusunda, futbolcuların alacağı yıllık ücretlerde belli bir fiyat politikası yakalamayı hedefleyerek takım içinde de fiyat dengesini yakalama, doğrultusunda takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın yıllık aldığı 2 milyon 250 bin Euro üzerinde yeni transferlerde dahil olmak üzere hiç bir oyuncuya söz konusu rakam üzerinde yıllık ödeme yapmamıştı. Burak Yılmaz transferine kadar yeni transferler ise bu rakamın altında yıllık ücretlere imza attı.



Trabzonspor'da futbolcu gideri 110 Milyon TL'yi aştı

UEFA'nın verdiği talimatlara göre 60 ile 70 Milyon TL arasından futbolcu gideri olması gereken Trabzonspor, bu rakamı oldukça aştı. Bordo-mavili kulüp Ibanez, Sefa Yılmaz ve Aykut Demir gibi kadroda düşünmediği oyunculardan kurtulmanın yollarını ararken, mevcut kadroda bulunan oyuncularla birlikte yıllık futbolcu maliyeti ise 110 Milyon 158 Bin TL oldu. Transfer edilmesi planlanan oyuncularında takıma katılması halinde Trabzonspor, kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmadığı takdirde sıkıntılı bir sürecin içine girecek.



Trabzonspor'da futbolcuların yıllık aldıkları rakamlar

Bordo-mavili takımda forma giyen oyuncuların ve kadro dışı bırakılan oyuncuların aldıkları yıllık ücretler, yönetim kurulu faaliyet rapora ve Kamuoyu Aydınlatma Paltaformu (KAP) yapılan açıklamalardan elde edilen rakamlara göre ise oyuncuların kazandıkları yıllık ücretler ise şöyle:



"Burak Yılmaz 3 Milyon 550 Bin Euro (14 Milyon 788 Bin TL),

Kaleci Onur ve Kucka 2 Milyon 250 Bin Euro (9 Milyon 372 Bin TL),

N'Doye ve Olcay Şahan 1 Milyon 700 Bin Euro (7 Milyon TL),

Rodallega 1 Milyon 600 Bin Euro (6 Milyon 665 Bin TL) ,

Durica ve Aykut Demir 1 Milyon 300, Bin Euro (5 Milyon 415 Bin TL)

Mas 1 milyon 272 Bin Euro (5 Milyon 298 Bin TL),

Okay 1 Milyon 150 Bin Euro (4 Milyon 790 Bin TL),

Castillo 1 Milyon 68 Bin Euro (4 Milyon 448 Bin) ,

Onazi 1 Milyon Euro (4 Milyon 165 Bin TL),

Pereira 950 Bin Euro (3 Milyon 957 Bin TL)

Bogonda 900 Bin Euro (3 Milyon 749 Bin TL),

Ibanez 850 Bin Euro (3 Milyon 540 Bin TL),

Esteban 700 Bin Euro (2 Milyon 915 Bin TL),

Sefa Yılmaz 4 Milyon 32 Bin TL,

Uğur Demirok 2 Milyon 680 Bin TL,

Kamil Ahmet Çörekçi 1 Milyon 800 Bin TL,

Yusuf Erdoğan 1 Milyon 200 Bin TL, Aytaç Kara 1 Milyon 644 Bin TL,

Yusuf Yazacı 250 Bin TL,

Uğurcan Çakır 60 Bin TL,

Abdulkadir Ömür 50 Bin TL"