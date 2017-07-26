 Luis İbanez Göztepe yolunda – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Luis İbanez Göztepe yolunda

    Luis İbanez Göztepe yolunda
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği İbanez, Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile anlaşmak üzere. Ege temsilcisinin 28 yaşındaki sol bek için Trabzonspor'a kiralama teklifi yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Bordo-mavili yönetimin bu transferde gerekli tüm kolaylıkları sağlaması bekleniyor.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:37
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