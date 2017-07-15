 Fırtına’da keyifler yerinde – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fırtına’da keyifler yerinde

    Fırtına’da keyifler yerinde

    Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan’da sürdüren , dünü çift idmanla tamamlarken, akşam çalışmasında futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekti.

    Macaristan'ın Budapeşte şehrine bağlı Telki kasabasında yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren 'da keyifler yerinde. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı bir program uygulayan Karadeniz Fırtınası, akşam ise rejenerasyon çalışması yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde üçerli takımlara ayrılarak ayak tenisi oynayan bordo-mavili futbolcular, mini maçlardan sonra renkli görüntüler oluşturdu. Bordo-mavililer, ikinci etap kampını 19-30 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapacak.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırtına’da keyifler yerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.