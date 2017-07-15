Burak Yılmaz Trabzon'da
Yönetici Gençağa Meriç, İzmir Çeşme’de tatil yapan Burak ve menajeri ile el sıkıştı. Beijing Guoan ile de anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.
Trabzonspor, eski yıldızı Burak Yılmaz'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın isteği ve taraftarın da sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyalar üzerine harekete geçen bordo-mavili yönetim milli futbolcunun transferi için düğmeye bastı. Başkan Muharrem Usta'nın, görevlendirdiği Genel Sekreter Gençağa Meriç, Çin'in Beijing Guoan takımında top koşturan 32 yaşındaki golcü ve menajeriyle İzmir Çeşme'de bir araya geldi. Yapılan ilk görüşmede tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Seve seve Trabzonspor'a döneceğini belirten Burak, "Yarım kalan işimizi tamamlamaya hazırım. Siz yeter ki Çin Kulübü'nü ikna edin" mesajını iletti. Bunun üzerine Beijing Guoan kulübüyle temas kuran Trabzonspor yönetimi pazarlıklara başladı.
KİRALAMA KONUSUNDA DİRETİLİYOR
Yapılan ilk görüşmede Çin temsilcisine 'kiralama' formülü iletildi. Beijing Guoan'ın geçen yıl 8 milyon euro verdiği Burak için 4 milyon euro istediği dile getirildi. Ama Çinliler'in Burak'ın yerine 15 milyon euro'ya Redbull Salzburg takımından Jonatan Soriano'yu transfer etmesi Fırtına'nın elini güçlendiriyor. Trabzonspor ise kiralama konusunda diretiyor. Konuyla ilgili FOTOMAÇ'a konuşan Başkan Muharrem Usta, "Olumlu veya olumsuz bir şey söylemek şu an zor. Ama taraftarlarımız ve biz bu transferin gerçekleşmesini isteriz" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU
Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a dönmesi bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Twitter'da #BurAKyazıya hashtag'i ile onbinlerce mesaj yazan Trabzonsporlu taraftarlar, gece yarısından sonra 15 Temmuz 1985 doğumlu olan milli futbolcunun doğum gününü kutladı. Burak Yılmaz'ın Karadeniz kulübüne dönüyor olması camiada sevinçle karşılandı.
TRABZON'DA GOL KRALI OLMUŞTU
2010-2012 yılları arasında üç sezon Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz, bordomavili formayla 93 maça çıkıp 58 gol kaydetti. 2011- 12'de gol kralı olan milli futbolcu, 2012 yılında Galatasaray'ın sözleşmesindeki "5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini kullanmasıyla sarı- kırmızılı kulübe transfer oldu. G.Saray'da da 141 maçta 82 gol atıp bir kez gol kralı olan Burak, geçen yıl şubat ayında 8 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Çin'in Beijing Guoan takımına gitmişti.
Yunus Emre SEL
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:39
-
Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
-
Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
-
Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
Burak Yılmaz Trabzon'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.