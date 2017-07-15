Burak Yılmaz Trabzon'da

Trabzonspor, eski yıldızı Burak Yılmaz'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın isteği ve taraftarın da sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyalar üzerine harekete geçen bordo-mavili yönetim milli futbolcunun transferi için düğmeye bastı. Başkan Muharrem Usta'nın, görevlendirdiği Genel Sekreter Gençağa Meriç, Çin'in Beijing Guoan takımında top koşturan 32 yaşındaki golcü ve menajeriyle İzmir Çeşme'de bir araya geldi. Yapılan ilk görüşmede tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Seve seve Trabzonspor'a döneceğini belirten Burak, "Yarım kalan işimizi tamamlamaya hazırım. Siz yeter ki Çin Kulübü'nü ikna edin" mesajını iletti. Bunun üzerine Beijing Guoan kulübüyle temas kuran Trabzonspor yönetimi pazarlıklara başladı.



KİRALAMA KONUSUNDA DİRETİLİYOR

Yapılan ilk görüşmede Çin temsilcisine 'kiralama' formülü iletildi. Beijing Guoan'ın geçen yıl 8 milyon euro verdiği Burak için 4 milyon euro istediği dile getirildi. Ama Çinliler'in Burak'ın yerine 15 milyon euro'ya Redbull Salzburg takımından Jonatan Soriano'yu transfer etmesi Fırtına'nın elini güçlendiriyor. Trabzonspor ise kiralama konusunda diretiyor. Konuyla ilgili FOTOMAÇ'a konuşan Başkan Muharrem Usta, "Olumlu veya olumsuz bir şey söylemek şu an zor. Ama taraftarlarımız ve biz bu transferin gerçekleşmesini isteriz" ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a dönmesi bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Twitter'da #BurAKyazıya hashtag'i ile onbinlerce mesaj yazan Trabzonsporlu taraftarlar, gece yarısından sonra 15 Temmuz 1985 doğumlu olan milli futbolcunun doğum gününü kutladı. Burak Yılmaz'ın Karadeniz kulübüne dönüyor olması camiada sevinçle karşılandı.



TRABZON'DA GOL KRALI OLMUŞTU

2010-2012 yılları arasında üç sezon Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz, bordomavili formayla 93 maça çıkıp 58 gol kaydetti. 2011- 12'de gol kralı olan milli futbolcu, 2012 yılında Galatasaray'ın sözleşmesindeki "5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini kullanmasıyla sarı- kırmızılı kulübe transfer oldu. G.Saray'da da 141 maçta 82 gol atıp bir kez gol kralı olan Burak, geçen yıl şubat ayında 8 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Çin'in Beijing Guoan takımına gitmişti.



Yunus Emre SEL