"Beşiktaş ile görüşüyoruz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Yusuf Erdoğan'ı bedelsiz olarak gönderilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Başkan Usta, yaptığı açıklamada, bir çok kulübün transfer listesinde bulunan Yusuf Erdoğan'ın transferiyle ilgili olarak, "Yusuf konusunda Beşiktaş ile de görüşüyoruz. Ancak kimse bu futbolcuyu bedava alamaz. " dedi.

Yusuf Erdoğan'ın bedelsiz olarak takımdan ayrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Usta, "Ya bonservisi ile göndeririz, yada oturup konuşur sözleşmesini uzatırız veya sözleşmesini uzattıktan sonra kiralık olarak başka bir takıma verebiliriz. Ancak tekrar ediyoruz bedelsiz olarak takımdan ayrılması gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Başkan Usta kampa geliyor

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın, bordo-mavili takımın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında yaptığı kampa akşam saatlerinde geleceği öğrenildi.

Usta'nın, bordo-mavili takımın Macaristan'ın MTK Budapeşte ile oynayacağı ilk hazırlık maçını da izleyecek.

Eski golcüsü Burak Yılmaz'ın transferine odaklanan bordo-mavililerde Başkan Usta'nın gündemle ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.