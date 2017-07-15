 "Beşiktaş ile görüşüyoruz" – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    " ile görüşüyoruz"

    "Beşiktaş ile görüşüyoruz"

    Başkanı , 'ın transferi konusunda ile görüştüklerini söyledi.

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Yusuf Erdoğan'ı bedelsiz olarak gönderilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

    Başkan Usta, yaptığı açıklamada, bir çok kulübün transfer listesinde bulunan 'ın transferiyle ilgili olarak, "Yusuf konusunda ile de görüşüyoruz. Ancak kimse bu futbolcuyu bedava alamaz. " dedi.

    Yusuf Erdoğan'ın bedelsiz olarak takımdan ayrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Usta, "Ya bonservisi ile göndeririz, yada oturup konuşur sözleşmesini uzatırız veya sözleşmesini uzattıktan sonra kiralık olarak başka bir takıma verebiliriz. Ancak tekrar ediyoruz bedelsiz olarak takımdan ayrılması gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.

    Başkan Usta kampa geliyor
    ?
    Kulübü Başkanı 'nın, bordo-mavili takımın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında yaptığı kampa akşam saatlerinde geleceği öğrenildi.

    Usta'nın, bordo-mavili takımın Macaristan'ın MTK Budapeşte ile oynayacağı ilk hazırlık maçını da izleyecek.

    Eski golcüsü Burak Yılmaz'ın transferine odaklanan bordo-mavililerde Başkan Usta'nın gündemle ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Beşiktaş ile görüşüyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.