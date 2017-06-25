Yarın toplanıyorlar

Bordo-mavili futbolcular yarından itibaren şehre gelmeye başlayacak ve sağlık kontrollerinden geçecek. Tesislerde çalışacak Fırtına, 2 Temmuz'da Macaristan'a giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı 1. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.