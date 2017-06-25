 Yarın toplanıyorlar – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Yarın toplanıyorlar

    Yarın toplanıyorlar
    Bordo-mavili futbolcular yarından itibaren şehre gelmeye başlayacak ve sağlık kontrollerinden geçecek. Tesislerde çalışacak Fırtına, 2 Temmuz'da Macaristan'a giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı 1. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
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