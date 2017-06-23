Lucas Leiva girişimi

Transferde önceliği orta saha bölgesine veren bordo mavililer, Liverpool ile sona eren sözleşmesi henüz yenilenmeyen Lucas Leiva'yı gündeme aldı. Bu transferi sonuçlandırması için menajer Ahmet Bulut'a yetki veren Trabzonspor'un, oyuncuyla yapılan ilk görüşmeden sonuç alamadığı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun yüksek rakam talep ettiği ancak transferden vazgeçmeyen bordo mavililerin yeni bir teklif daha yapacağı kaydedildi. Geride kalan sezonda Liverpool'da 32 maçta forma giyen Lucas Leiva, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.