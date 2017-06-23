Lucas Leiva girişimi
Trabzonspor’un, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi sona eren Lucas Leiva’yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Transferde önceliği orta saha bölgesine veren bordo mavililer, Liverpool ile sona eren sözleşmesi henüz yenilenmeyen Lucas Leiva'yı gündeme aldı. Bu transferi sonuçlandırması için menajer Ahmet Bulut'a yetki veren Trabzonspor'un, oyuncuyla yapılan ilk görüşmeden sonuç alamadığı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun yüksek rakam talep ettiği ancak transferden vazgeçmeyen bordo mavililerin yeni bir teklif daha yapacağı kaydedildi. Geride kalan sezonda Liverpool'da 32 maçta forma giyen Lucas Leiva, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:56
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Visca'da sona gelindi
Toplam 10
Yorum
verimli olamaz dar alanda hiç bir numarası yok..fenere dar alan topçusu lazım rakipleri tam kapalı oynuyor.
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Sol beke Moreno
Toplam 4
Yorum
ULTRA ASLAN EGOIST BENCIL TUDOR KENDINDEN UST TUN FUTBOLCUYU HAZMEDEMIYOR
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TFF'den UEFA kriteri uygulaması
Toplam 3
Yorum
calvin Türkiye de uygulanamaz bu, bağlantısı olan kulüp yırtar. Gariban kulübün boğazına çökerler. Gerçek hayatta olduğu gibi...
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