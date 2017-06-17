Hedef aynı: Şampiyonluk
Olcay Şahan yorgunluk atıyor
Bordo-mavili takımda bu sezon en çok gol pası veren oyuncu devre arası takıma katılan Olcay Şahan oldu. Trabzonspor'da çıktığı 17 maçta 7 asist yapan Olcay'ı, 18 karşılaşmada 6 asistle Yusuf Yazıcı takip etti. Şu anda tatilde olan tecrübeli orta saha oyuncusu, İnstagram hikayeleri ile resim paylaşarak takipçilerini bilgilendiriyor.
Eksikler gideriliyor
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçın 32'sinde forma giyen kaleci Onur 2 bin 836 dakika ile bu alanda listenin ilk sırasında yer aldı. Yorgunluk attıklarını ve kısa bir süre sonra yeni sezon için toparlanacaklarını vurgulayan başarılı eldiven, "Yönetimimiz gerekli takviyeleri yapıyor. Biz de takip ediyoruz. Sezona iddialı başlayacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:16
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
Hedef aynı: Şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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