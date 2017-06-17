 Hedef aynı: Şampiyonluk – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Hedef aynı: Şampiyonluk

    Hedef aynı: Şampiyonluk
    Fırtına'nın savunma oyuncusu , bordo-mavili kulübün hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirterek, "Armanın ağırlığını biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" dedi. Bu sezon 6 golle Rodallega ile takımın en skoreri olan 28 yaşındaki stoper, "Bizim hedef koymamıza gerek yok. Gelecek sezon 50. yılımız ve hedefimiz şampiyonluk. Bunu başarmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

    Olcay Şahan yorgunluk atıyor
    Bordo-mavili takımda bu sezon en çok gol pası veren oyuncu devre arası takıma katılan Olcay Şahan oldu. Trabzonspor'da çıktığı 17 maçta 7 asist yapan Olcay'ı, 18 karşılaşmada 6 asistle Yusuf Yazıcı takip etti. Şu anda tatilde olan tecrübeli orta saha oyuncusu, İnstagram hikayeleri ile resim paylaşarak takipçilerini bilgilendiriyor.



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    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçın 32'sinde forma giyen kaleci Onur 2 bin 836 dakika ile bu alanda listenin ilk sırasında yer aldı. Yorgunluk attıklarını ve kısa bir süre sonra yeni sezon için toparlanacaklarını vurgulayan başarılı eldiven, "Yönetimimiz gerekli takviyeleri yapıyor. Biz de takip ediyoruz. Sezona iddialı başlayacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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