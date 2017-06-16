 Adrian’a 750 bin euro – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Adrian’a 750 bin euro

    Adrian’a 750 bin euro

    Bordo-mavili takımın iki sezon önce 3 milyon 200 bin euro'ya Al Nasr takımına sattığı orta saha oyuncusu son olarak formasını giydiği Al Sharjah tarafından serbest bırakıldı.

    30 yaşındaki orta saha hemen Trabzonspor kurmayları ile temas kurdu ve "Beni alın"dedi. Taraflar masaya oturdu ve görüşmeler başladı. Tecrübeli oyuncu 1.2 milyon euro maaş konusunda diretirken, bordo- mavililer 750 bin euro önerdi. Anlaşma sağlanamadı ama tarafların yeniden görüşmesi gündemde. Adrian, Karadeniz ekibi ile çıktığı 115 maçta 20 gol atmış, 29 da asist yapmış, etkili ve şık futboluyla göz doldurmuştu. Sharjah ile 18 maçta 3 gol kaydeden Adrian, Polonya Milli Takımı'nın formasıyla 40 karşılaşmada fileleri 3 kez sarstı.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:52
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