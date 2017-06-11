Kiralama formülü

Gelecek sezon zirvede yer alabilecek bir kadro için çalışmalar yapan bordo-mavili yönetim, Milan’ın forveti Bacca ve orta sahası Kucka’yı kiralamak için hamle yapıyor.

Yeni sezonda şampiyonluk yarışının içinde olmanın planlarını yapan bordo-mavili ekip, alacağı oyuncuları da buna göre belirlemeye çalışıyor. Yönetim, yıldız transferlerini kiralık gerçekleştirmenin yollarını arıyor. Bu anlamda Başkan Muharrem Usta'nın Milan'da forma giyen Kolombiyalı forvet 30 yaşındaki Carlos Bacca ve 30 yaşındaki Slovak orta saha Juraj Kucka için İtalya'ya gideceği öğrenildi.



MİLAN'DA REVİZYON

İtalyan ekibini Çinliler satın aldı ve yeni sezon için çok ses getirecek transferler planlıyorlar. Bu anlamda Milan'da büyük bir kadro revizyonu yaşanabilir. Çizme'de beklediğini bulamayan Bacca'nın cazip tekliflere olumlu yaklaştığı söyleniyor. Bordo-mavili ekibin, Bacca ve Kucka'yı satın alma opsiyonlarıyla birlikte kiralamayı planladığı öğrenildi. Usta'nın yakın zamanda bu oyuncular için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.



NOKTA TRANSFER İÇİN YOĞUN ÇABA

Ligin devre arasında yapılan nokta transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, 2017-2018 sezonu öncesinde kadro kalitesini daha da arttırmayı planlıyor. Bu konuda önemli bir mesafe alan Karadeniz temsilcisi hata yapmamak için büyük bir özen gösteriyor, ince eleyip sık dokuyor.