Kiralama formülü
Gelecek sezon zirvede yer alabilecek bir kadro için çalışmalar yapan bordo-mavili yönetim, Milan’ın forveti Bacca ve orta sahası Kucka’yı kiralamak için hamle yapıyor.
MİLAN'DA REVİZYON
İtalyan ekibini Çinliler satın aldı ve yeni sezon için çok ses getirecek transferler planlıyorlar. Bu anlamda Milan'da büyük bir kadro revizyonu yaşanabilir. Çizme'de beklediğini bulamayan Bacca'nın cazip tekliflere olumlu yaklaştığı söyleniyor. Bordo-mavili ekibin, Bacca ve Kucka'yı satın alma opsiyonlarıyla birlikte kiralamayı planladığı öğrenildi. Usta'nın yakın zamanda bu oyuncular için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.
NOKTA TRANSFER İÇİN YOĞUN ÇABA
Ligin devre arasında yapılan nokta transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, 2017-2018 sezonu öncesinde kadro kalitesini daha da arttırmayı planlıyor. Bu konuda önemli bir mesafe alan Karadeniz temsilcisi hata yapmamak için büyük bir özen gösteriyor, ince eleyip sık dokuyor.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:32
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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