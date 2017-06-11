 Değer kaybetti – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Değer kaybetti

    Değer kaybetti

    Süper Lig’i 6. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma başarısını elde edemeyen ’un takım değeri 54 milyon euro’dan 48’e indi.

    'da 2016-17 sezonunu tamamlayan takım kadrosunun değeri 54 milyon 50 bin euro'dan, 48 milyon 550 bin euro'ya geriledi. Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan güncellemeye göre Trabzonspor'un kadro değeri 5 milyon 500 bin euro düştü.

    14 OYUNCU DÜŞÜŞTE
    Bordo-mavililerde 54 milyon 50 bin euro olan takım değeri son güncellemeyle 48 milyon 550 bin euro'ya geriledi. Söz konusu güncellemeyle Trabzonspor'da 14 oyuncu değer kaybetti, 4 isim değerini yükseltti. 7 oyuncunun ise mevcut değerlerinde değişiklik olmadı.

    ZİRVE ONUR'UN
    Fırtına'da piyasa değeri 6 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya gerileyen kaptan Onur buna rağmen takımın en değerli ismi. 3 milyon 750 bin euro olan değerini 4 milyon 500 bin euro'ya yükselten Okay en değerli ikinci isim oldu.

    YAZICI İKİYE KATLADI
    Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, piyasa değerini ikiye katladı. Genç orta saha oyuncusu 1 milyon 250 bin euro olan değerini 2 milyon 500 bin euro'ya çıkardı. Yusuf Yazıcı ile birlikte Castillo, Okay ve Pereira da piyasa değerini artıran isimler oldu. Takımda genç oyuncuların dışında piyasa değeri en düşük futbolcunun ise 350 bin euro ile 35 yaşındaki Durica olduğu görüldü.

    DETAYLI ANALİZ YAPILACAK
    Süper Lig'i 51 puanla 6'ncı tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon zirve yarışının içerisinde yer almayı hedefliyor. Bu anlamda kapsamlı bir çalışma içerisine giren teknik heyetin detaylı bir şekilde 2016-17 sezonunu analiz ederek işi sıkı tutacağı ve takımın artı ve eksilerini masaya yatıracağı öğrenildi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:07
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