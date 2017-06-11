 Abi-kardeş gibiler – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Abi-kardeş gibiler

    Abi-kardeş gibiler
    Fırtına'nın devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Olcay ile Yusuf Yazıcı abi-kardeş gibi oldu. 5 gol ve 6 asist ile sezonu tamamlayan Yusuf'un Milli Takım kampındaki en büyük destekçisi de yine her zaman olduğu gibi Olcay'dan görüyor.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
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