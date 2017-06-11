Abi-kardeş gibiler

Fırtına'nın devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Olcay ile Yusuf Yazıcı abi-kardeş gibi oldu. 5 gol ve 6 asist ile sezonu tamamlayan Yusuf'un Milli Takım kampındaki en büyük destekçisi de yine her zaman olduğu gibi Olcay'dan görüyor.