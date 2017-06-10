 Ailesi gün sayıyor – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Ailesi gün sayıyor

    Ailesi gün sayıyor

    'un yeni sezon öncesi prensip anlaşmasına vardığı 'nın ailesi resmi anlaşmanın yapılması için gün sayıyor.

    Serdar'ın Trabzon'da bulunan bazı dostlarını arayarak, "Transferde bizim açımızdan bir sorun yok sadece prosedürün gerçekleşmesini bekliyoruz" dediği ve bu noktada ise yönetimin resmi girişimleri başlattığı öğrenildi. Spartak Moskova kulübünün oyuncuyu ilk etapta bırakmaya çok fazla yanaşmadığı ancak daha sonra futbolcunun da gitme yönünde ısrarcı olması nedeniyle bu transfere onay verdiği belirtildi. 'un transferin kesinleşmesi durumunda Serdar'a 1 milyon 800 bin euro yıllık, bonservisi için ise 2 milyon 500 bin euro civarında bir rakam ödemesi bekleniyor.

    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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