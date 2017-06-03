 Kazanmaya odaklandık – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kazanmaya odaklandık

    Kazanmaya odaklandık
    Bordo-mavili takımın hocası Ersun Yanal, Bursaspor için bugünkü maçın çok kritik olduğunu bildiklerini söyledi. Yanal, "Bu durum bizim dışımızda gelişti. Biz kazanmaya odaklanmış durumdayız. Eksik oyuncuların yokluğunda forma giyecek arkadaşlarımızın elinden geleni yapacağından şüphemiz yok" diye konuştu.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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