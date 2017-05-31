 Yusuf Yazıcı müthiş yetenek – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    müthiş yetenek

    Yusuf Yazıcı müthiş yetenek
    'un ikinci yarıdaki çıkışında büyük pay sahibi olan Olcay Şahan, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'ya övgü yağdırdı. Olcay, 20 yaşındaki orta saha için, "Müthiş yeteneklere sahip. Sanki futbol için yaratılmış. Karakterli bir genç kardeşimiz. Birkaç yıl sonra Avrupa'nın her takımında rahatlıkla oynar" dedi.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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